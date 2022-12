Yhdysvalloissa voimakas talvimyrsky on rikkonut maan pakkasennätyksiä – tiedossa ainakin noin kymmenen kuolemantapausta

Kaikkiaan yli 200:aa miljoonaa ihmistä on varoitettu talvisäästä. Meteorologien mukaan talvimyrsky saattaa tuoda Yhdysvaltoihin kylmimmän joulun vuosikymmeniin.

Talvimyrsky riepottelee Kanadaa ja Yhdysvaltoja. Kuva on Toronton Billy Bishop -lentokentältä, jossa läheisen Ontario-järven laineet lyövät korkeina.

Yhdysvalloissa maan itä- ja keskiosia riepotellut ja joulunalusajan sekoittanut raju talvimyräkkä on aiheuttanut kuolonuhreja. Mediatietojen mukaan tiedossa on keskiviikosta lähtien ainakin kymmenisen kuolemantapausta, jotka näyttävät liittyvän kylmyyteen ja huonoon ajokeliin.

Poikkeuksellisen voimakas, kylmä ja laaja talvimyrsky on aiheuttanut kaaosta liikenteessä, kun yhdysvaltalaiset ovat käyneet matkustamaan joulunviettoon. Isojen ketjukolarien myötä monia valtateitä suljettiin niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin.

Puhallettava joulupukki kaatui voimakkaan tuulen vuoksi Torontossa Kanadassa.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan Yhdysvalloissa peruttiin liki 6 000 lentoa paikallista aikaa perjantai-iltaan mennessä. New York Times kertoo, että kyseessä on suurin määrä peruutuksia yhden päivän aikana koko vuoden ajalta.

Washington Postin mukaan Kanadan vilkkaimmalla lentokentällä Torontossa yli kolmannes lennoista peruttiin.

Arviolta miljoonasta puoleentoista miljoonaan ihmistä Yhdysvalloissa on myräkän takia myös ilman sähköjä. Myrsky on riehunut myös Kanadassa, jossa ainakin 410 000 ihmistä on sähköttä.

Kaikkiaan yli 200:aa miljoonaa ihmistä on varoitettu talvisäästä. Meteorologien mukaan talvimyrsky saattaa tuoda Yhdysvaltoihin kylmimmän joulun vuosikymmeniin.

Auto peittyi kauttaultaan lumeen Pohjois-Dakotan Regentissä 23. joulukuuta.

Äärimmäisiä pakkasia

CNN kertoo, että myräkän vuoksi on mennyt jo rikki useita pakkasennätyksiä. Esimerkiksi Wyomingin osavaltiossa sijaitsevassa Casperin kaupungissa oli torstaiaamuna pakkasta noin 41 celsiusastetta. Reutersin mukaan perjantaiaamuna Montanan Havressa oli pakkasta 38 celsiusastetta.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu (NWS) kertoo, että esimerkiksi Minnesotassa oli 38 celsiusastetta pakkasta, ja jopa etelässä Dallasissa Texasissa lämpömittari on näyttänyt miinus 13 celsiusasteen lukemia. Lisäksi subtrooppisessa Floridan pohjoisosassa on satanut lunta.

Reuters uutisoi, että pakkasvaroituksia on annettu muun muassa eteläisiin Louisianan, Alabaman, Floridan ja Georgian osavaltioihin.

Reutersin mukaan esimerkiksi New Yorkin osavaltion toiseksi suurimpaan kaupunkiin Buffaloon saattaa sataa kerralla jopa 90 senttiä lunta. Buffalo sijaitsee New Yorkin osavaltion länsilaidalla.