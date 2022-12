Yhdysvalloissa talvimyrsky jättänyt sähköttä yli miljoona kuluttajaa, tuhansia lentoja peruttu – Kanadassa pakkasta 53 astetta

Yhdysvalloissa saatetaan viettää kylmin joulu vuosikymmeniin.

Chicago

Yhdysvalloissa voimakas talvimyrsky on jättänyt yli miljoona kuluttajaa ilman sähköä pakkasen paukkuessa Yhdysvaltain itäosissa ja lumimyrskyn piiskatessa suurten järvien aluetta, kertoi Washington Post perjantaina.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun (NWS) mukaan monin paikoin lämpömittarien elohopea on valahtanut reippaasti nollan alapuolelle. Esimerkiksi Minnesotassa on mitattu miinus 38 celsiusasteen lukemia, ja jopa etelässä Dallasissa Texasissa lämpömittari on näyttänyt miinus 13 celsiusasteen lukemia. Lisäksi subtrooppisessa Floridan pohjoisosassa on satanut lunta.

Kylmää on myös naapurimaa Kanadan puolella. Maan länsiosassa lämpötila on laskenut pahimmillaan miinus 53 celsiusasteeseen.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan Yhdysvalloissa oli perjantaina peruttu noin 6 800 lentoa. Lisäksi aikataulusta oli ollut myöhässä yli 15 400 lentoa.

Lentokentillä tuhannet matkustajat ovat jääneet myrskyn takia kiipeliin, tai he ovat yrittäneet etsiä muita mahdollisia tapoja päästä joulumatkalle.

Ihmiset ylittivät katua Montrealissa Kanadassa 22. joulukuuta.

”Tämä tulee olemaan voimakas myrsky”

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, ja meteorologien mukaan talvimyrsky saattaa tuoda Yhdysvaltoihin kylmimmän joulun vuosikymmeniin. Kylmyysvaroitus on annettu alueille, jotka ulottuvat Kanadan rajalta Meksikon rajalle ja Washingtonin osavaltiosta Floridaan. Kylmyysvaroitus vaikuttaa yli 200 miljoonan yhdysvaltalaisten elämään, kertoi CNN.

Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NWS on varoittanut, että lumimyrskyt ja tuuli voivat voimistaa pakkasen purevuutta niin, että paleltumavammoja voi syntyä minuuteissa. Lisäksi liiallinen oleskelu näin kylmissä oloissa altistaa hypotermialle ja jopa kuolemalle.

BBC:n mukaan tietoon on jo tullut eri puolilta Yhdysvaltoja kuolemantapauksia, joiden syy näyttää liittyvän kylmyyteen ja huonoon ajokeliin.

Muita talvisäähän liittyviä varoituksia on annettu muun muassa lumimyrskyistä.

Paikallista aikaa torstaina New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul kertoi julistavansa osavaltioonsa hätätilan, joka astui voimaan aikaisin perjantaiaamuna.

Tviitissään Hochul kertoi myös rajoituksista rekkaliikenteeseen sekä perjantaina alkavista tiesuluista osavaltion länsiosissa.

”Tämä tulee olemaan voimakas myrsky, mutta me selviämme tästä, jos newyorkilaiset kuuntelevat varoituksia, ryhtyvät varotoimiin ja ovat varovaisia”, Hochul kirjoitti.

Myös presidentti Joe Biden on kehottanut ihmisiä huomioimaan paikallisten viranomaisten varoitukset.