Ulkomaat

Kaksi kuollut ja useita haavoittunut ammuskelussa Pariisissa

Ranskan pääkaupungissa Pariisissa on tapahtunut ampumavälikohtaus, jossa on haavoittunut useita ihmisiä. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut.

Kaksi ihmistä on kuollut ja neljä on haavoittunut ampumavälikohtauksessa rue d’Enghienillä Pariisissa, kertoo ranskalaismedia. BFM TV:n mukaan kahden vammat ovat vakavat. Syyttäjänvirasto vahvisti mediatiedot, joiden mukaan 69-vuotias mies on otettu kiinni. Le Parisienin mukaan hän on Ranskan kansalainen. Syyttäjänvirasto ilmoitti noin kahdelta iltapäivällä Suomen aikaa tilanteen olevan ohi. Ampuminen tapahtui lähellä kurdien kulttuurikeskusta. AFP:n haastattelema paikallinen, kauppias viereisestä rakennuksesta, kertoo kuulleensa seitsemän tai kahdeksan laukausta. Hän kuvaili paniikin levinneen tapahtumapaikalla ja ihmisten lukittautuneen sisätiloihin. Sivullisia kehotettiin välttämään aluetta. Uutinen päivittyy.