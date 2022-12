Yhdysvallat toimii perinteistä poiketen Ukrainan kanssa – Martti J. Kari arvioi eskalaation riskin: ”Yhdysvallat näkee, miten heikko Eurooppa on tällä hetkellä”

Martti J. Kari pitää ilmatorjuntajärjestelmän lisäksi erityisen tärkeänä Yhdysvaltojen tiedustelutukea, joka ei ole rahalla mitattavissa.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden julkisti Ukrainalle 1,85 miljardin dollarin turvallisuusapupaketin keskiviikkona samaan aikaan, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi teki harvinaisen vierailun Washingtoniin.

Erityistä tässä uudessa apupaketissa on se, että ensimmäistä kertaa Yhdysvallat antaa Ukrainalle Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmiä.

Yhdysvallat on sitoutunut tänä vuonna lähes 50 miljardin dollarin avustuksiin Ukrainalle. Kongressin pitäisi hyväksyä vielä tällä viikolla 45 miljardin lisätuet ensi vuodelle. Enemmänkin rahaa voi kulua, jos sota jatkuu.

Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori, Pääesikunnan entinen apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari tiivistää, mitä tämä lisätuki merkitsee Ukrainan sodankäynnille.

”Tuki on huomattava, jo rahallisestikin. Erityisen merkittävä on Patriot-ohjuspuolustusjärjestelmä. Vaikka koulutus vaatii pari kuukautta, järjestelmä on vielä kylmien kelien lopulla operatiivisessa käytössä. Etenkin jos Venäjä saa Iranilta ballistisia ohjuksia ja alkaa käyttää näitä isojen kaupunkien infrastruktuuria vastaan, on erityisen tärkeää, että ainakin Kiovaa saadaan suojattua. Näiden lisäksi Yhdysvaltojen tiedustelutuki on tärkeää eikä tätä apua voi edes hinnoitella. Ukrainalaisten on helpompi suunnitella operaatioita kun he tietävät, missä venäläiset ovat ja mitä he seuraavaksi suunnittelevat.”

Kuinka historiallinen Yhdysvaltojen toimi on?

”Euroopassa ei ole ollut vastaavaa sotaa pitkään aikaan. Onkin hyvä muistaa, että vaikkei Venäjä tätä korosta, Yhdysvallat tuki Neuvostoliittoa toisen maailmansodan aikaan valtavasti. Neuvostoliiton armeija valtasikin Itä-Euroopan yhdysvaltalaisilla autoilla, marssi yhdysvaltalaisilla varsikengillä ja söi yhdysvaltalaista häränlihaa. Tämän jälkeen tällaista sotilaallista apua tässä muodossa ei ole annettu kuin vasta nyt. Euroopassa valloillaan olevissa sodissa Yhdysvaltojen apu on sijoittunut lähinnä sodan loppupuolelle.”

Miksi Yhdysvallat toimii nyt poikkeavasti?

”Yhdysvallat näkee, miten heikko Eurooppa on tällä hetkellä. Koska he ovat pelastaneet Euroopan ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa, heidän on pakko reagoida, jottei pahuus voita.”

Kari ei kuitenkaan näe tukitoimien lisäävän eskalaation riskiä.

”Niin kauan kun Naton joukot eivät osallistu taisteluihin, ei ole riskiä. Venäjä pelottelee, muttei tällä ole merkitystä.”

Venäjän puolustusministerin Sergei Šoigun mukaan Venäjä taistelee Ukrainassa kaikkien länsimaiden yhdistyneitä voimia vastaan. Hän viittasi länsimaiden Ukrainalle toimittamiin aseisiin ja talousapuun. Miten arvioit uusien tukitoimien vaikuttavan vastapuolen toimiin?

”On propagandaa, että he muka taistelisivat Natoa vastaan. Jos näin todellisuudessa olisi, Ukraina olisi jo täysin vapaa, mukaan lukien Krim.”

Shoigun mukaan maan luoteisosaa tulee myös vahvistaa uusilla asevoimien joukoilla. Vastatoimien syynä on Naton aseellisen läsnäolon voimistuminen Venäjän rajoilla, viitaten Suomeen ja Ruotsiin. Venäjä aikoo myös kasvattaa asevoimiensa kokoa 1,5 miljoonaan sotilaaseen. Martti J. Kari ei kuitenkaan näe tämän aiheuttavan todellisia laajoja toimia.

Onko Venäjällä käytännössä mahdollisuuksia toteuttaa nämä aikomukset ja lisätä joukkoja?

”Kaikki prikaatit ovat olleet Ukrainassa ja nämä ovat kärsineet aika pahoin, osin tuhoutuneet kokonaan. Jos heillä on jotain tällaisia luurankoporukoita, näistä ei ole meille uhkaa. Lähellä sijaitsevien joukkojen tehtävä on puolustuksellinen. Pohjoisen sotilaspiirin joukot suojaavat Kuolaa ja Kannaksella sijaitsevien joukkojen tehtävänä on taas suojella, ettei hyökkäys kohdistu tätä kautta Pietariin.”

”Ukrainaan hyökkäsi 120 taisteluosastoa, mikä on 12-kertainen määrä siitä, mikä pystyttäisiin Ukrainan sodan jälkeen muutaman vuoden kuluttua lähialueen joukoista perustamaan. Kun joukot ovat palanneet Venäjälle, heidät on lepuutettu ja hankittu lisää vahvistusta, he pystyisivät perustamaan ainoastaan noin kymmenen taisteluosastoa.”

Lisääkö tämä toimia Suomessa?

”Meidän ei tarvitse olla huolissamme. Kotimaan puolustusta on kehitetty kymmeniä vuosia määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja nousujohteisesti. Meillä onkin vahvat puolustusvoimat, toimiva tiedustelu sekä kyky torjua maahan kohdistuvat alueloukkaukset ja hyökkäykset.”