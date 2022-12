Los Angeles

Yhdysvalloissa entinen elokuvamoguli Harvey Weinstein ilmoitti tiistaina valittavansa tuoreimmasta seksuaalirikostuomiostaan. 70-vuotias Weinstein istuu jo nyt New Yorkissa pitkää tuomiota seksuaalirikoksista, ja aiemmin tällä viikolla hänet tuomittiin myös Los Angelesissa.

Weinsteinin edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle toimitetussa lausunnossa, että Weinstein on pettynyt tuomioon ja aikoo haastaa saamansa tuomiot osoittaakseen syyttömyytensä.

Weinsteinin tuomio on määrä julkistaa tammikuun 9. päivänä. Häntä uhkaa pisimmillään 18 vuoden vankeusrangaistus, joka tulee New Yorkissa annetun 23 vuoden vankeuden päälle. Weinstein on valittanut myös New Yorkissa annetuista tuomioista.