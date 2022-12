Toisten sosiaalisen median alustojen linkkaaminen kiellettiin Twitterissä

Washington

Viestipalvelu Twitter ilmoitti sunnuntaina kieltävänsä käyttäjiään jakamasta linkkejä toisille sosiaalisen median alustoille.

Kiellettyjen alustojen joukossa ovat esimerkiksi Facebook, Instagram ja Twitterin haastajaksi povattu Mastodon. Kiellettyä on myös jakaa toisilla alustoilla käyttämänsä käyttäjänimi.

Twitterin mukaan kielto koskee sekä käyttäjien profiileja että heidän tviittejään. Kiellettyjä ovat myös monien yritysten ja vaikuttajien profiileissaan käyttämät linkinjakopalvelut kuten linktr.ee ja ink.bio.

Twitterissä on nähty monia muutoksia sen jälkeen, kun miljardööri Elon Musk otti viestipalvelun haltuunsa. Twitteriä on myös kritisoitu tiedonvälityksen rajoittamisesta, sillä monien toimittajien tilejä on väliaikaisesti suljettu.