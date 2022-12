Brysselin huippukokouksessa katosivat taas esteet Unkarin EU-rahojen jäädyttämiseltä

Johtajat haluavat yhä yrittää myös neuvotteluratkaisua Yhdysvaltojen kanssa.

Euroopan unionin poliittisten johtajien kokouksessa on saavutettu sopu energiaa ja taloutta koskevista päätelmistä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel (vas) kuvattiin Unkarin pääministerin Viktor Orbanin kanssa 15. joulukuuta.

Euroopan unionin poliittiset johtajat pääsivät torstain alkuiltaan mennessä Brysselissä sopuun energia- ja talousasioista. Keskustelun myötä Puola myös lakkasi jarruttamasta isoa kokonaisuutta. Jarruttelun takia sekä Unkarin EU-rahojen jäädyttäminen että sopu Ukrainan lainapaketista uhkasivat nousta uudelleen keskusteluun.

Puola ei ole ilmeisesti missään vaiheessa täysin selvästi kertonut, mitä se tarkalleen ottaen jarrutuksella tavoitteli. Tiedossa ei ole myöskään, mitä Puola olisi toiminnallaan saavuttanut.

Joka tapauksessa tilanne olisi voinut mennä sotkuiseksi, jos useita asioita sisältävä päätöspaketti olisi avattu uudestaan väittelyn kohteeksi.

Vastaukseen Yhdysvalloille kaivataan konkretiaa

Samaan aikaan vanhojen talousmurheiden lisäksi Euroopan riesaksi on noussut kauppasodan uhka sen tärkeimmän liittolaisen kanssa.

Poliittiset johtajat rustasivatkin torstaina oman vastauksensa Yhdysvaltojen protektionistiseen politiikkaan, joka on aiheuttanut pelkoja Yhdysvaltojen ja Euroopan välisestä kauppasodasta. Tosiasiassa kyse on kuitenkin hyvin alustavista linjauksista, koska tiettävästi sekä jäsenmaiden kesken että komission sisällä on hyvin erilaisia näkemyksiä konkreettisista toimista.

Tammikuussa komissiolta haluttaisiin ehdotuksia konkreettisista toimista, joilla eurooppalaista taloudellista, teollista ja teknologista perustaa voitaisiin vahvistaa. Tavoitteena on saada vihreää ja digitaalista siirtymää edistettyä niin, että tasapuoliset toimintaedellytykset kuitenkin säilyisivät.

”Tätä varten ne antoivat komission tehtäväksi tehdä tammikuussa 2023 ehdotuksia asiaankuuluvien kansallisten ja EU:n välineiden käyttöön ottamiseksi ja investointiedellytysten parantamiseksi”, eräs EU-virkamies kertoo tuloksista.

Kuitenkin esimerkiksi Suomi ja muut pohjoiset maat sekä Saksa suhtautuvat nihkeästi joihinkin pöydällä olleisiin ehdotelmiin. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Suomen rajoista saapuessaan huippukokoukseen torstaina aamulla.

”Suomi ei ole valmis uusiin elpymisvälineen kaltaisiin ratkaisuihin. Meidän mielestämme niille ei ole tarvetta. Meillä on olemassa olevia varoja ja välineitä, ja meidän mielestämme näitä pitäisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti”, hän sanoi medialle.

Johtajat kuitenkin haluavat komissiolta strategian kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamisesta vuoden 2023 alussa. Tämä edellyttää myös todellisten tarpeiden selvittämistä. Niin ikään tarkoituksena on jatkaa työtä neuvotteluratkaisun saavuttamiseksi Yhdysvaltojen kanssa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti huippukokouksen alla unionin jäsenmaille valtiontukisäännöistä joustamista ja uuden rahaston perustamista Euroopan kilpailukyvyn kohentamiseksi.