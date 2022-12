Kreikka jäädytti korruptiosta epäillyn EU-parlamentin puheenjohtajan Eva Kailin varat

Oikeuslähteiden mukaan Qatarin epäillään lahjoneen europarlamentaarikkoja. Korruptiovyyhti puhuttaa tänään parlamentin täysistunnossa.

Euroopan unionin parlamentin varapuheenjohtajan Eva Kailin varat on jäädytetty Kreikassa. Kuva on otettu 7. joulukuuta.

Ateena/Bryssel

Kreikka on ilmoittanut jäädyttäneensä EU-parlamentin kreikkalaisen varapuheenjohtajan (varapuhemies) Eva Kailin varat maassa.

Belgian syyttäjänvirasto kertoi viikonloppuna, että neljää epäiltyä vastaan on nostettu syyte EU-parlamentin korruptioepäilyyn liittyvässä tutkinnassa. Heidät otettiin kiinni Brysselissä. Kaili on oikeuslähteiden mukaan yksi syytetyistä, ja hänen ja toisen parlamentin jäsenen koteihin on tehty kotietsinnät.

Nelikkoa epäillään rahanpesusta, osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan ja korruptiosta.

Kaili on yhdistetty epäilyihin, jonka mukaan Persianlahden valtio olisi maksanut lahjuksia vaikuttaakseen EU:n politiikkaan. Oikeuslähteiden mukaan kyseessä olisi Qatar, joka isännöi parhaillaan jalkapallon MM-kisoja.

Kreikan rahanpesun vastaisen viraston johtaja kertoi maanantaina, että varojen jäädyttäminen koskee myös Kailin sukulaisia ja koskee muun muassa pankkitilejä ja yrityksiä.

Sosialistien europarlamentaarikko Kaili, 44, menetti epäilyn myötä valtaoikeutensa ja velvollisuutensa parlamentin varapuheenjohtajana. Kailin vastuualueena ovat olleet muun muassa parlamentin suhteet Lähi-itään. Hän on kuitenkin edelleen europarlamentaarikko.

Borrell: Hyvin huolestuttavaa

Aiemmissa kotietsinnöissä on löytynyt syyttäjien mukaan yhteensä 600 000 euroa käteistä rahaa.

Syytösten mukaan Qatar olisi lahjonut eurooppalaispoliitikkoja vaikuttaakseen EU:n politiikkaan ja maan imagoon EU:ssa. Kaili esimerkiksi on puhunut julkisuudessa myönteiseen sävyyn Qatarissa tehdyistä työlainsäädännön uudistuksista. Qatar on kiistänyt jyrkästi osallisuuden lahjontaan.

Maakaasulla rikastunut Qatar on saanut paljon kielteistä julkisuutta käynnissä olevien jalkapallon MM-kisojen tiimoilta. Huomiota on saanut esimerkiksi MM-stadionit rakentaneiden siirtotyöläisten kohtelu.

Yksi Qatarin poliittisista tavoitteista EU:ssa on ollut saada qatarilaismatkustajille viisumivapaus unionin alueelle.

Korruptioskandaalin odotetaan nousevan näkyvästi esille myöhemmin tänään Euroopan parlamentin täysistunnossa.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sanoi maanantaina pitävänsä korruptioepäilyjä huolestuttavina.

”Uutinen on ehdottomasti hyvin huolestuttava – hyvin, hyvin huolestuttava”, Borrell sanoi ja totesi syytösten olevan erittäin vakavia.

Irlannin ulkoministeri Simon Coveney sanoi, että asia on selvitettävä perin juurin. Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock puolestaan totesi, että pelissä on Euroopan uskottavuus.