Iran teloitti mielenosoituksiin osallistuneen miehen

Mies oli oikeuden mukaan tukkinut kadun Teheranissa ja haavoittanut veitsellä turvallisuusjoukkojen jäsenen olkapäätä.

Iran on teloittanut torstaina niin sanottuihin huiviprotesteihin osallistuneen miehen, kertoo maan oikeuslaitos verkkosivustollaan. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen huivimielenosoituksiin liittyvä teloitus. Maanlaajuiset mielenosoitukset ovat jatkuneet nyt melkein kolme kuukautta.

Torstaina teloitettu mies oli oikeuslaitoksen mukaan tukkinut kadun Teheranissa syyskuussa ja haavoittanut veitsellä puolisotilaallisten basij-turvallisuusjoukkojen jäsenen olkapäätä. Haava oli vaatinut 13 tikkiä, oikeuslaitos lisäsi.

Tähän mennessä kaikkiaan 11 ihmistä on saanut mielenosoituksiin liittyvän kuolemantuomion, mutta muita tuomioita ei vielä ole pantu täytäntöön. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on luonnehtinut oikeudenkäyntejä näennäisiksi.

Teloitettu Mohsen Shekari tuomittiin marraskuun alussa sharia-lain moharebeh-pykälän nojalla ”sotimisesta” tai ”vihollisuudesta” Jumalaa vastaan, eikä ylempi tuomioistuin hyväksynyt miehen valitusta. Oikeuden mukaan Shekari oli kantanut asetta tappamistarkoituksessa ja ”aiheuttaakseen kauhua ja epäjärjestystä yhteiskunnassa”.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan moharebeh-pykälää on Iranissa käytetty laajasti erilaisten rikostuomioiden ja teloituksien perusteena.

Mielenosoitukset puhkesivat syyskuun puolessavälissä sen jälkeen, kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli epämääräisissä olosuhteissa jouduttuaan siveyspoliisin pidättämäksi ”väärin puetun” hijabin vuoksi.

Iranin hallinto kutsuu mielenosoituksia mellakoiksi, joita lietsovat Yhdysvallat ja sen liittolaiset, kuten Britannia ja Israel. Oslossa toimiva Iran Human Rights -järjestö on laskenut, että mielenosoitusten tukahduttamisessa on kuollut jo ainakin 458 ihmistä, mukaan lukien 63 lasta. Tuhansia ihmisiä on pidätetty.