STT

Euroopan unionin ja Länsi-Balkanin maiden johtajat tapaavat tiistaina Albanian pääkaupungissa Tiranassa. Kokouksessa on määrä käsitellä muun muassa taloudellisen ja energiayhteistyön sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämistä, turvallisuus­kysymyksiä ja muuttoliikettä.

Länsi-Balkanin alue on ollut Venäjän aktiivisten vaikutusyritysten kohteena. Samaan aikaan alueen maista on ilmaistu turhautuneisuutta siihen, että yhdentyminen kohti unionin jäsenyyttä on edennyt hitaasti.

Tiistain huippukokous ei käsittele unionin laajentumis­politiikkaa, mutta sen odotetaan nousevan esiin keskusteluissa.

Hakijamaiden velvoitteisiin kuuluu muun muassa liittyminen EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksiin. Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Kosovo ovat liittyneet Venäjän hyökkäyssodan johdosta asetettuihin EU:n pakotteisiin, mutta Serbia sen sijaan ei ole.

Tällä hetkellä Länsi-Balkanin alueella on energia- ja ruokakriisi. Samaan aikaan Länsi-Balkanin kautta kulkevien siirtolaisten määrät ovat olleet tänä vuonna kovassa kasvussa.

Kokouksessa on tarkoitus aiempien huippukokousten tapaan hyväksyä EU:n julkilausuma, johon Länsi-Balkanin maat yhtyvät. Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.), jonka odotetaan saapuvan illaksi Suomeen itsenäisyyspäivän Linnan juhliin.