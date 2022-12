Elokuussa alkaneen sadekauden sateiden vuoksi Kolumbiassa on tapahtunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut yhteensä miltei 300 ihmistä.

Etelä-Amerikassa Kolumbiassa tapahtuneen maanvyörymän takia on kuollut 34 ihmistä, kertovat paikallis­viranomaiset.

Maata vyöryi rankkasateen jälkeen alas vuorenrinnettä maan luoteisosassa Pueblo Ricossa varhain sunnuntaina paikallista aikaa. Mudan ja kivien alle jäi matkustajia täynnä ollut bussi sekä useita muita ajoneuvoja.

Viranomaisten mukaan kuolleiden joukossa oli kahdeksan alaikäistä.

Paikallisviranomaisten mukaan Calin kaupungista liikkeelle lähteneessä bussissa oli yhteensä 25 matkustajaa.

Elokuussa alkanut sadekausi on Kolumbian hallituksen mukaan ollut maan pahin 40 vuoteen. Sateiden vuoksi on tapahtunut useita onnettomuuksia, joissa on kuollut yhteensä miltei 300 ihmistä.

Viranomaisten mukaan sateet liittyvät La Niña -ilmiöön.