Turkki on tehnyt ilmaiskuja Koillis-Syyrian kurdialueille ja uhkaillut maa­hyökkäyksellä. SDF vetoaa nyt Venäjään tämän estämiseksi.

Syyrian kurdien taistelujärjestö SDF (Syyrian demokraattiset joukot) vetoaa Venäjää vaikuttamaan Turkkiin, jotta se pidättäytyisi hyökkäämästä kurdialueille Syyriaan.

Turkki on tehnyt yli viikon ajan ilmaiskuja kurdien puoliautonomisilla alueilla Pohjois-Syyriassa ja Irakissa. Se on uhannut maahyökkäyksellä kurdialueille. Presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi viime viikolla, että hyökkäys alkaisi ”sopivimmalla hetkellä”.

Turkki syyttää kurdijärjestöjä, kuten YPG:tä, kuusi ihmistä tappaneesta terrori-iskusta Istanbulin keskustassa marraskuun 13. päivänä. Kurdijärjestöt ja -viranomaiset ovat kiistäneet osallisuutensa.

SDF:n taistelijoissa on myös arabeja ja muita kansallisuuksia, mutta sitä johtaa YPG. Käytännössä SDF toimii Koillis-Syyrian kurdialueiden asevoimina.

SDF:n komentaja Mazloum Abdi kertoi tiistaina vedonneensa Venäjään, jotta se estäisi tilanteen kärjistymisen.

”Turkkilaiset puhuvat hyökkäyksestä ja valmistautuvat siihen. Meille siinä on kyse eloonjäämis­taistelusta”, Abdi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Abdi tapasi viikonloppuna Venäjän Syyrian-joukkojen komentajan. Hän vaatii osapuolia kunnioittamaan Venäjän vuonna 2019 neuvottelemaa sopimusta, jonka perusteella Syyrian joukkoja sijoitettiin rajalle ja Turkki keskeytti hyökkäyksensä kurdialueilla.

Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat vaatineet tilanteen rauhoittamista. Abdi on aiemmin syyttänyt Yhdysvaltoja heikkoudesta ja vaati nyt kaikkia osapuolia työskentelemään tarmokkaammin tilanteen rauhoittamiseksi.

Venäjä on Syyrian liittolainen. Yhdysvallat tukee SDF:ää, joka on tärkeä liittolainen jihadistijärjestö Isisin vastaisessa taistelussa Syyriassa.

Kurdit käytännössä hallitsevat laajaa aluetta Koillis-Syyriassa, vaikka Syyria ei sitä tunnustakaan. Turkki on vaatinut alueelle 30 kilometrin ”turvavyöhykettä” etelärajansa varmistamiseksi.

Abdi sanoi tiistaina, että SDF ”on pakotettu laajentamaan sotaa” Turkin etelärajalla saakka.

Turkin viimeisimmissä ilmaiskuissa on kuollut ainakin 75 ihmistä, joista suurin osa on SDF:n taistelijoita. Uhrien joukossa on myös Syyrian sotilaita ja siviileitä, riippumaton Syrian Observatory of Human Rights -järjestö kertoo.