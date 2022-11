Ruotsissa alkaa harvinaisen tiukasti salattu oikeudenkäynti Venäjälle vakoilusta syytettyjä veljeksiä vastaan – Oikeussali tutkitaan piilotettujen mikrofonien varalta

Kun isoveli jäi kiinni, pikkuveli etsi tietoja muun muassa katoamisesta ja helikopterilennoista.

Ruotsissa alkaa tänään oikeusjuttu, jossa kahta veljestä syytetään vakoilusta Venäjälle.

Syytteen mukaan vakoilijat välittivät tietoja, joiden joutuminen vieraan valtion käsiin voisi vahingoittaa Ruotsin turvallisuutta.

Vanhempi veljeksistä, nelikymppinen mies, työskenteli useissa Ruotsin turvallisuuselimissä, muun muassa turvallisuuspoliisi Säpossa. Nuorempi veli taas auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun.

Molemmat heistä vangittiin viime syksynä.

Iso osa jutun esitutkintamateriaalista on salattu, ja sama koskee myös oikeudenkäyntiä.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan oikeudenkäynti tapahtuu pitkälti suljettujen ovien takana. Lisäksi oikeussali tutkitaan piilotettujen mikrofonien varalta, ja muun muassa jutun tuomarille ja muille jutun parissa työskenteleville on tehty turvallisuusselvitys.

Toisella syytetyistä pääsy keskeisiin turvallisuustietoihin

Syytetyillä miehillä on iranilainen tausta, mutta he ovat Ruotsin kansalaisia. Mediatietojen mukaan he ovat olleet kirjoilla Uppsalassa Tukholman lähellä.

Vanhempi veljeksistä, 42-vuotias mies, on tehnyt nousujohteisen uran Ruotsin turvallisuuselimissä. Hän on työskennellyt Säpon lisäksi Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa.

Mies puhuu sujuvaa farsia ja hänellä on tuplatutkinto Uppsalan yliopistosta.

Dagens Nyheterin tietojen mukaan sama mies työskenteli myös KSI:ssä, joka on Ruotsin puolustusvoimien alainen tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Lehden mukaan kyseessä on ehkä ”kaikkein salaisin Ruotsin turvallisuuselin”, joka hyödyntää esimerkiksi ulkomailla olevia tiedustelulähteitä ja agentteja. Sen toiminnasta tiedetään julkisuudessa vain vähän.

”Tämä on siinä mielessä vakava tapaus, että hän oli päässyt sekä turvallisuuspoliisiin että KSI-yksikköön, jota pidetään kaikkein herkimpänä tai kriittisimpänä yksikkönä, sanoi aiemmin tällä viikolla lehtori Panu Moilanen, joka toimii Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman koulutusvastaavana.”

Ruotsalainen tiedusteluasiantuntija Joakim von Braun sanoi taas Expressen-lehdelle, että KSI on vastuussa Ruotsin agenteista vieraissa maissa.

”Tämä luo totta kai merkittävän riskin sille, että hän on paljastanut ruotsalaisten lähteiden henkilöllisyyden.”

Von Braunin mukaan ruotsalaisten agenttien määrä ulkomailla on yksi ”suurimmista salaisuuksista”.

Aftonbladetin mukaan miehellä oli pääsy esimerkiksi listaan, joka sisälsi kaikkien Säpon työntekijöiden nimet.

Nuorempi, 35-vuotias veli taas auttoi syytteen mukaan osallistumalla teon suunnitteluun ja hoitamalla yhteyksiä Venäjään ja GRU:hun. Nuorempi veli haaveili Expressenin mukaan poliisin urasta, mutta keskeytti kuitenkin poliisikoulun.

Autonavaimeen oli piilotettu kamera

Säpon esitutkintamateriaalin mukaan veljeksillä oli käytössään suuria summia rahaa.

Tiedot perustuvat miesten tietoteknisiin laitteisiin tehtyihin tutkintoihin.

Esitutkintamateriaalin perusteella vanhempi veli otti työpaikaltaan puolustusvoimista asiakirjoja, minkä jälkeen pikkuveli alkoi järjestellä jonkinlaista asiakirjojen luovutusta eteenpäin. Tässä yhteydessä puhuttiin muun muassa tapaamispaikasta ja rahojen siirroista niin, että osapuolet eivät kohtaa toisiaan.

Kun vanhempi pikkuveli pidätettiin, teki hänen pikkuveljensä Google-hakuja muun muassa hakusanoilla ”kotietsintä syytetyn perheenjäsenille”, ”katoaminen Ruotsissa”, ”musiikki vankeudessa” ja ”kuinka kauan helikopteri voi lentää”. Hän etsi tietoja myös vakoilusta ja siitä, miten erilaisten teknisten laitteiden tietoja voi poistaa.

Lisäksi hänen asunnostaan löydettiin autonavain, jonka sisälle oli esitutkintamateriaalin mukaan piilotettu salainen kamera.

Molemmat epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä. Vanhemman veljen puolustusasianajan Anton Strandin mukaan mies on ”pyrkinyt käyttämään kaikkia kykyjään vaikeiden tehtävien ratkaisemiseksi”.

”On kategorisesti torjuttu, että mitään väärää tai rikollista olisi tapahtunut”, hän sanoi SVT:n mukaan.