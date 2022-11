Venäjän armottomat ohjusiskut eivät tuo sotaan käännettä, sanoo professori Pami Aalto – ”Ukraina ei kaadu, mutta kärsimys vain kasvaa”

Pami Aallon mukaan Venäjä pystyy jatkamaan iskujaan niin pitkään, kun siltä ostetaan kaasua ja öljyä. Isot ostajat Kiina ja Intia ovat vain lisänneet ostojaan.

Venäjä käynnisti keskiviikkona jälleen uuden iskujen sarjan ympäri Ukrainaa ja moukaroi maata noin 70 ohjuksella. Iskujen seurauksena kolme ydinvoimalaa jouduttiin kytkemään irti verkosta. Koko Kiova jäi ilman sähköä ja vettä, ja myös länsiukrainalainen Lvivin kaupunki pimeni.

”Venäjä on löytänyt taktiikan, joka toimii. Kyse on vahingon- ja kiusanteosta, joka loukkaa kansainvälistä oikeutta ja aiheuttaa ukrainalaisille suunnattoman määrän inhimillistä hätää, mutta sillä ei ole isoa merkitystä sodan kulkuun nähden”, arvioi kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Aallon mukaan Ukrainassa on vahva tietoisuus siitä, mitä miehittäjä tekee, jos se saa haltuunsa lisää alueita. ”Tilanne lienee joka tapauksessa parempi kuin se, että oltaisiin Venäjän miehityksen alla.”

Sähköä generaattoreilla

Aalto arvelee, että voimalaitoksia on irrotettu verkosta siksi, ettei niihin tulisi vaurioita ja hallitsemattomia sähkökatkoja. ”Ukrainalaiset voivat yrittää korjata voimaloita, jos heillä on siihen tarvittavat osat ja henkilöstö.”

Todennäköisempää kuitenkin on, että Ukrainassa siirrytään vähitellen pienempään ja selviytymiskykyisempään sähkön- ja vedenjakelun infrastruktuuriin, jossa energiaa tuotetaan generaattoreilla voimaloiden sijaan. Euroopan suuret kaupungit ilmoittivatkin heti keskiviikkona aikovansa lahjoittaa generaattoreita ja muuntajia Ukrainaan auttaakseen maata selviämään tulevasta talvesta.

”Jos isoon infraan isketään, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä pieniin lämmittimiin ja generaattoreihin: rasia siellä, toinen täällä. Se on väestölle ja viranomaisille massiivinen ponnistus sotaa käyvässä maassa, mutta pakko tehdä, kun talvikin on tulossa.”

”Ukraina ei kaadu”

Ukrainan armeijalla on todennäköisesti omat energiajärjestelmänsä ja huoltonsa, joten se ei ole riippuvainen siviili-infrasta. Tavallisen väestön näkökulmasta edessä on elämää piirityksen kaltaisissa oloissa. ”Ihmiset selviytyvät vaikeissakin oloissa. Se on hirvittävä näkymä, mutta Ukraina ei näihin iskuihin kaadu.”

Pami Aallon mukaan sodankäynnin kannalta keskiviikko ei merkinnyt minkäänlaista käännettä. ”Venäjä ei ole lopettamassa iskujaan. Se rakentaa ohjuksia koko ajan lisää. Komponenteista voi olla pulaa, mutta kyllä niitä aina jostakin saa lisää.”

Aallon mukaan Venäjä pystyy jatkamaan iskujaan niin pitkään, kun siltä ostetaan kaasua ja öljyä. Isoja ostajia ovat esimerkiksi Kiina ja Intia, jotka ovat vain lisänneet ostojaan. Venäläisillä öljy-yhtiöillä on toimintaa kymmenissä maissa ja ostajia eri puolilla maailmaa.