Egyptissä järjestetty kansainvälinen ilmastokokous ei pystynyt tekemään mitään päätöksiä, jotka hidastaisivat ilmaston lämpenemistä tai auttaisivat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Aamulehti

Egyptissä sunnuntaina päättynyt suuri kansainvälinen COP27-ilmastokokous on masentava esimerkki siitä, kuinka ensin iso osa ajasta riidellään ja sen jälkeen päädytään umpikujaan. Lopulta tehdään niin monta kompromissia, että ne vesittävät kaiken sen, mitä kokouksessa piti alun perin hakea.

Punaisenmeren rannikolla Sharm El-Sheikhissä järjestettyä kokousta ei tulla muistamaan siitä, että siellä olisi sovittu uusista sitovista päästövähennyksistä tai keinoista, joilla päästään eroon fossiilisista polttoaineista. Päinvastoin, Egyptin ilmastokokous oli voitto fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun tuottajille.

Kokouskeskuksessa oli mukana ennennäkemättömän paljon edustajia, joilla oli yhteyksiä öljy-, kaasu- ja hiiliteollisuuteen. Päästöjen rajoittamisen sijaan näyttelyalueilla ja lobbauskabineteissa markkinoitiin muun muassa vielä hyödyntämättömien öljy- ja kaasuesiintymien hyödyntämistä.

Surullista on, että samaan aikaan kasvihuonekaasupäästöt kasvavat kiihtyen.

Rahastosta iso vääntö

Kokouksen on sanottu olevan voitto köyhille ja kehittyville maille, jotka saivat vihdoin päätöksen rahastosta, jolla enemmän saastuttavat rikkaat maat maksavat niille korvauksia sään ääri-ilmiöiden aiheuttamista tuhoista.

Mitkään rahastot eivät kuitenkaan pysty korvaamaan niitä menetyksiä, joita aiheutuu, jos ilmaston lämpenemistä ei pysäytetä tai edes hidasteta.

Vaatimukseen suostuttiin pakon edessä, sillä rahaston perustamisesta kieltäytyminen olisi saattanut päättää kokouksen ilman yhteistä päätösasiakirjaa.

Rahastopäätöksessäkin on enemmän avoimia kysymyksiä kuin vastauksia. Ei esimerkiksi tiedetä, miten rahasto toteutetaan, mistä rahat otetaan ja mihin rahoja voidaan käyttää.

Iso vääntö on luvassa myös siitä, ketkä ovat maksajia, ketkä saajia. Esimerkiksi maailman toiseksi suurin kansantalous ja suurin päästöjen tuottaja Kiina luetaan yhä kehittyvien maiden joukkoon. Tästä statuksesta Kiina haluaa varmasti pitää kiinni.

Rahasto pitäisi ottaa käyttöön kahden vuoden kuluttua. Ennen sitä yli kahdestakymmenestä maasta koostuva siirtymäkomitea tekee vuoden päästä järjestettävälle ilmastokokoukselle esityksen rahastosta.

Seuraava ilmastokokous järjestetään Dubaissa. Se on osa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia, joka on yksi maailman suurista öljyntuottaja-alueista. Naapureita ovat öljymaa Saudi-Arabia ja jalkapallon MM-kilpailut järjestävä Qatar, joka on yksi maailman suurimmista maakaasun tuottajista. Alueella on myös monia muita tärkeitä öljy- ja kaasuvaltioita.

Luvassa lienee jälleen uusi ennätys fossiilisten polttoaineiden lobbaajien määrässä.

Heikkoja sanamuotoja

Egyptissä ei päästy yhteisymmärrykseen fossiilisista polttoaineista. Niinpä päätösasiakirjaan valittiin heikkoja ja tulkinnanvaraisia sanamuotoja, jotka ovat täynnä porsaanreikiä.

Glagow’n kokouksessa vuosi sitten sovittiin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä. Egyptissä toivottiin päästävän vähentämistä vahvempaan termiin eli luopumiseen. Ei päästy.

Pariisissa sovittiin jo 2015, että ilmaston lämpeneminen pyritään pitämään alle kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Tavoitteeksi asetettiin nousun rajaaminen 1,5 asteeseen. Egyptissä ei sovittu lainkaan uusista keinoista, joilla tavoitteeseen päästään.

Samaan aikaan olemme vauhdilla matkalla kohti maailmaa, joka on yli kaksi astetta lämpimämpi kuin teollistumisen alkaessa. 1,5 asteen raja ylitetään muutamassa vuodessa.

Loppuasiakirjaan jäi kirjaamatta myös sitoumus päästöjen kääntämisestä laskuun viimeistään 2025. No, sitä olisikin ollut mahdotonta saavuttaa.

Loppuasiakirjaan saatiin toki viittaukset vähäpäästöisestä ja uusiutuvasta energiasta. Se voi olla esimerkiksi tuulivoimaa tai aurinkovoimaa. Valittujen sanamuotojen voi tulkita tarkoittavan myös hiilivoimalaa, josta otetaan hiilidioksidi talteen tai maakaasua, jonka päästöt ovat öljyä pienemmät.

Pieniä sanoja, suuria merkityksiä.

Mitä jättien tilalle?

Pannukakuksi läsähtäneen Egyptin ilmastokokouksen jälkeen mieleen nousee kysymys: ovatko tällaiset hallitsemattomiksi kasvaneet jättikokoukset aikansa eläneitä? Vastaus: kyllä.

Ilman selkeitä yhteisiä tavoitteita, ilmaston lämpenemistä on kuitenkin mahdoton hidastaa, saati pysäyttää, sillä ongelma on globaali.

Selkeitä suuntaviivoja kaipaavat esimerkiksi yritykset, jotka kehittävät uusiutuvaa ja päästötöntä tai vähäpäästöistä teknologiaa. Jos yrityksillä ei ole varmuutta siitä, että tuotteille on markkinoita, se ei kannusta investointeihin. Parempi tehdä jotain muuta.

Massiiviset jättikokoukset on purettava pienempiin kokouksiin, joista kussakin paneudutaan ilmaston lämpenemiseen liittyviin eri osa-alueisiin. Niissä olisi mukana asiantuntijoita sekä kehittyvistä että kehittyneistä maista ja ne kokoontuisivat useammin kuin kerran vuodessa.

Kokoukset vaihtaisivat tietoa toistensa kanssa ja niillä olisi valtuudet neuvotella tiettyjen osa-alueiden sopimuksia, jotka hyväksytettäisiin eri maissa. Päätökset astuisivat voimaan, kun tietty määrä maita olisi ne hyväksynyt.

Kokoukset laatisivat eri maille selkeitä kehitys- ja toimintaohjeita siitä, miten ilmaston lämpenemistä parhaiten hidastetaan juuri sellaisilla teknologioilla, mikä parhaiten juuri kyseisellä alueella toimii.