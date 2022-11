Homoklubin asiakkaat taltuttivat viisi ihmistä ampuneen miehen tämän omalla aseella

Ainakin viisi ihmistä kuoli ja 25 loukkaantui sunnuntain vastaisena yönä, kun aseistettu mies hyökkäsi yökerhoon Colorado Springsin kaupungissa.

Yhdysvalloissa Coloradossa viranomaiset ovat kiitelleet asiakkaita ampujan pysäyttämisestä. 22-vuotiaan miehen epäillään hyökänneen Club Q -homoklubiin lauantaina vähän ennen puoltayötä ja avanneen tulen välittömästi.

Poliisin mukaan joukkoampumisessa ehti kuolla viisi ihmistä ja loukkaantua 25 ennen kuin hyökkääjä pysäytettiin, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Colorado Springsin poliisipäällikön Adrian Vasquezin mukaan ainakin kaksi asiakasta tappeli hyökkääjää vastaan ja esti näin väkivaltaisuuksien jatkumisen.

”Olemme heille suuren kiitoksen velkaa”, hän sanoi CNN:n mukaan.

Colorado Springsin pormestari John Suther totesi, että yksi asiakkaista riisti hyökkääjältä tämän aseen ja löi sillä hyökkääjää. Toinen asiakas auttoi pitämää hyökkääjän aloillaan kunnes poliisi saapui, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Asiakkaiden toimintaa ylistettiin myös yökerhon Facebook-sivulla sunnuntai-iltapäivällä julkaistussa lausunnossa.

”Kiitämme sankarillisten asiakkaiden nopeita vastatoimia, jotka taltuttivat asemiehen ja pysäyttivät tämän viharikoksen”, lausunnossa todetaan.

Viranomaiset kertoivat sunnuntaina, ettei ampumista ole vielä luokiteltu viharikokseksi, mutta murhasyytteiden noston kerrottiin olevan varmaa.

Poliisi pani merkille yökerhon merkityksen seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöille ja sanoi tutkivansa, onko kyse viharikoksesta.

”Club Q on turvasatama lgbtq-kansalaisillemme,” poliisipäällikkö Vasquez sanoi CNN:n mukaan.

Sunnuntaina vietettiin kansainvälistä transihmisten muistopäivää. Muistopäivänä muistetaan väkivallan vuoksi kuolleita transihmisiä.

Joukkosurmaajat ovat tehneet Yhdysvalloissa useita iskuja seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen kokoontumis­paikkoihin. Vuonna 2016 floridalaiseen yökerhoon tehdyssä iskussa kuoli 49 ihmistä.

Aseväkivalta on Yhdysvalloissa suuri ja laajalle levinnyt ongelma. Gun Violence Archive -sivuston mukaan maassa on ollut tämän vuoden aikana yli 600 joukkoampumista, kun huomioidaan ne iskut, joissa ainakin neljää ihmistä on ammuttu hyökkääjää lukuun ottamatta.

Coloradon kuvernööri Jared Polis kutsui ampumista karmivaksi, kuvottavaksi ja järkyttäväksi. Hänestä tuli vuonna 2018 ensimmäinen avoimesti homoseksuaalinen mies, joka valittiin Yhdysvalloissa kuvernööriksi.

