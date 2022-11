Zelenskyi kiistää edelleen Ukrainan osallisuuden ohjuskonfliktiin – Venäjä pommitti laajoja alueita: Tämä tilanteesta tiedetään nyt

Venäjä pommitti torstain aikana laajoja alueita Ukrainasta. Tilanne Puolassa on edelleen ristiriitainen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiisti edelleen torstaina iltapäivällä, että Puolaan osunut ohjus tai osia siitä olisi Ukrainan laukaisema. Hän kuitenkin loivensi kommenttiaan alkuillasta.

Zelenskyi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, ettei hän tai kukaan muukaan varmuudella tiedä mitä tapahtui.

Zelenskyi sanoi olevansa varma vain siitä, että kyseessä oli venäläinen ohjus ja että Ukraina on käyttänyt ilmapuolustusjärjestelmäänsä. Hänestä on kuitenkin mahdotonta sanoa varmasti, että ohjuksen iskeytymisen puolalaiskylään aiheutti Ukrainan ilmapuolustus.

Tilanne on erikoinen, sillä länsiliittouma Natoa myöten on todennut, että kyseessä on vahinko, jos ja kun varmistuu, että kyse oli Ukrainan ohjuksesta. Laajojen tiedustelutietojen mukaan Ukrainan ohjus on ilmatorjuntaan tarkoitettu eli sillä on torjuttu Venäjän Ukrainaan kohdistamaa iskua.

Torstain alkuillan tiedon mukaan ukrainalaisasiantuntijat olivat pääsemässä tarkastamaan paikkaa, johon ainakin osia ohjuksesta osui Puolassa. Epäselvää on se, onko paikalla tapahtunut räjähdys. Sitä asiantuntijat yrittävät selvittää. Uutistoimistojen mukaan kyse ei olisi ollut räjähdyksestä, mutta tarkkojen tietojen saanti alueelta on hankalaa.

Kenen ohjus?

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden totesi torstaina, että ei ole näyttöä siitä, etteikö ohjus olisi Ukrainasta. Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken totesi iltapäivällä, että Yhdysvalloilla on täysi luottamus Puolan tutkintaan tapahtumapaikalla. Tämä alleviivaa sitä, että Nato-maat eivät koe, että ohjus olisi tarkoituksella ammuttu Venäjältä.

Tällä on suuri merkitys, koska Venäjän suora isku Nato-maahan olisi hyökkäys koko Nato-koalitiota vastaan. Se voisi tarkoittaa artikla viiden aktivointia eli sitä, että Nato voisi kokonaisuutena aloittaa laajat vastatoimet Venäjää vastaan. Näin ei kuitenkaan ole nyt käynyt.

Jo ennen Zelenskyin kommentteja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että mikään tapahtuneessa ei ole Ukrainan syytä, vaan Venäjän, joka jatkaa perusteetonta hyökkäystään Ukrainaan edelleen. Zelenskyi kuitenkin totesi Reutersin mukaan, että ohjus ei voinut olla Ukrainan. Tutkimukset jatkuvat edelleen.

Tiistai-illan tapahtumat kuohahduttivat. Maailma niin sanotusti huokaisi, kun tieto Puolan ohjustilanteesta alkoi selkiytyä, että taustalla ei ollut, ainakaan torstai-illan tiedon mukaan tarkoituksellinen provokaatio. Toki Zelenskyin kommentit herättävät kysymyksiä.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa tapahtuneeseen.

Iskuja ympäri maata

Iskut jylisivät ympäri Ukrainaa jälleen torstaina. Ukrainan viranomaiset kertoivat, että laajat alueet ovat ilman sähköä. Venäjän keskiviikkoinen pommittaminen oli rajuin koko yhdeksän kuukautta kestäneen hyökkäyksen aikana. Ukrainaan laukaistiin ainakin sata ohjusta Venäjältä. Räjähdyksiä kuultiin ainakin pääkaupunki Kiovan lähistöllä, Odessassa ja Dnipron alueella. Vahvistamattomien tietojen mukaan Dniprossa olisi loukkaantunut 15 siviiliä. Ukrainan itäosista kerrottiin, että kaasutoimitukset koteihin oli laajasti tuhottu.

YK:n humanitaarinen osasto varoitti jälleen kerran vakavasta humanitaarisesta kriisistä tulevana talvena.

”Miljoonat ihmiset elävät kokoaikaisten sähkökatkosten kanssa ja ne vaikuttavat myös veden saantiin, kun pumppaamot eivät toimi”, YK totesi tiedotteessaan.