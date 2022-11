Suomalaiset 3d-harrastajat tulostavat pyrstöjä Ukrainassa käytettäviin kranaatteihin. ”Materiaalikustannus on noin 20 senttiä kappale”, sanoo kurikkalainen insinööri Samuli Jyllilä.

3D-tulostettu muovinen kranaatinpyrstö on pieni ja painaa vain kahdeksan grammaa. Lennokista pudotettavassa kranaatissa se on kuitenkin olennainen osa.

Ryhmä suomalaisia 3d-tulostamisen harrastajia tekee nyt pyrstöjä pieniin lennokeista pudotettaviin kranaatteihin, joita Ukrainan armeija on käyttänyt venäläisiä vastaan.

Kranaatit vaativat pienet, kevyet pyrstöt, jotta ne putoaisivat kohteeseensa vakaasti kärki edellä, mikä räjäyttää kranaatin. Ilman pyrstöä kranaatti voi pudota miten päin vain eikä siis välttämättä räjähdä.

Idea pyrstöjen 3d-tulostamisesta on kurikkalaisen insinöörin Samuli Jyllilän, jolla on siihen tarvittava noin 700 euron laitteisto kotonaan. Hän ryhtyi keräämään asiasta innostuvien nimiä harrastajien Facebook-ryhmässä ja sai kokoon parikymmentä nimeä, joista kymmenkunta on hänen arvionsa mukaan valmiita myös tekemään pyrstöjä.

”Idea lähti siitä, että on halu auttaa ukrainalaisia ja tietää, mikä tilanne siellä on. Kun maa on miehitetty ja siviilejä uhataan, tulee tunne, että jotain haluaa asian eteen tehdä. Suomi voisi olla samassa tilanteessa ja silloin toivoisi, että saisi apua muualta”, Jyllilä sanoo.

Hän löysi netistä baltialaisen ryhmän, joka jo tekee samaa.

”Olin heihin yhteydessä ja sain heiltä yhteyden suoraan Ukrainan armeijan yksikölle, jonne ne voi lähettää. Omassa lähipiirissäni on tulostimia käytössä ja päätin kysyä myös muilta kiinnostusta.”

Hänen mukaansa tavoite on 10 000 kappaletta pyrstöjä, jotka sitten lähetetään Ukrainaan.

Laatikollinen valmiita pyrstöjä valmiina postitettavaksi Ukrainan armeijalle.

”Itse olen tehnyt niitä nyt 57 kappaletta vuorokaudessa. Materiaalikustannus on noin 20 senttiä kappale.”

Kahdeksan gramman osa

Pyrstö on vain kahdeksan grammaa painava osa, 30 milliä halkaisijaltaan ja 65 milliä pituudeltaan. Se asetetaan kranaatin perään, jossa se kääntää kranaatin putoamaan kärki edellä.

Kranaatteina ukrainalaiset ovat käyttäneet VOG-17-mallia, joka on kranaattikonekiväärin ammus. Sen tuhovoima lienee käsikranaatin luokkaa.

Alla olevassa videossa näkyy, miten kranaatti räjäyttää maahan osuessaan samalla rivin telamiinoja.

Ukrainasta tulevissa videoissa niitä näkee usein. Lennokki leijuu ehkä noin sadan metrin korkeudessa, jossa ohjaaja vapauttaa pienen kranaatin, joka putoaa esimerkiksi juoksuhaudoissa tai puiden alla olevien sotilaiden päälle.

Kilosta tulostuslankaa 120 pyrstöä

Joskus ne osuvat, joskus eivät. Usein näkee, että lähelläkin räjähdystä olleet sotilaat kävelevät tilanteesta pois, mutta näkee myös, miten sotilaat jäävät maahan makaamaan, kun sirpaleet osuvat. Ainakin ne aiheuttavat jatkuvan pelon.

”En ole ase- enkä kranaattiasiantuntija, mutta harvoin ne ovat fataaleja osumia, vaan niillä pyritään lamauttamaan. En haluaisi olla vastaanottavalla puolella, mutta tilanne on mikä on.”

Jyllilä laskee, että kilon kerästä tulostuslankaa saa 120 kappaletta pyrstöjä. Kerä maksaa 16–24 euroa.

”Aika pienellä summalla pystyy osallistumaan.”

