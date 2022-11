Nasan Artemis 1 yrittää kuudennen kerran kohti Kuuta aamulla – Lähetys laukaisupaikalta käynnissä

Kuuraketti Artemis 1 ja sen kantoraketti odottavat jälleen lähtöalustalla 39B Kennedyn avaruuskeskuksessa Floridassa.

Jos kaikki menee hyvin, SLS nousee Maata kiertävälle radalle keskiviikkona aamukahdeksalta Suomen aikaa. HS.fi:stä voi seurata suoraa lähetystä laukaisupaikalta tiistaina noin kello 22.30 alkaen.

Lähdön aikaikkuna on auki vain kaksi tuntia. Kapea ajallinen rako johtuu Maan ja Kuun sopivasta asemasta toisiinsa nähden.

Artemis 1 -lennolla kokeillaan paitsi itse kantorakettia, myös huolto- ja miehistöalus Orionin laitteita ja sitä, miten se irtaantuu SLS-kantoraketista avaruudessa. Myös Orionin paluu Maan ilmakehään on tärkeä testi. Mukana on kolme koenukkea.

Artemis 1 yritti ensi kertaa lähtöä jo 29. elokuuta eli noin 2,5 kuukautta sitten. Sittemmin venttiilien vuodot, anturien virhe-ilmoitukset ja myös hirmumyrsky Nicole ovat siirtäneet sen lähtöä.

Viime torstaina hirmumyrsky Nicole irrotti Artemiksen pinnasta kittimäistä ainetta, kun myrsky iski Floridan avaruusrannikolle. Silloin myrsky oli tosin jo laantumassa.

Insinöörit ja huoltojoukot tutkivat nyt kittiä, joka kulkee ohuena nauhana miehistö- ja huoltoalus Orionin peittävän suojakapselin pinnalla. Nauhaa irtosi noin kolme metriä.

Näin kertoi lennonjohtaja Mike Sarafin Nasan päämajassa Washingtonissa sunnuntaina.

Kitin puute voi Sarafinin mukaan lisätä ilman kiertoa kapselin sisällä ja lämmittää Orionia. Lähdössä raketista voi irrota lisää kittiä, Sarafin sanoi.

Lähtö ravistelee rakettia paljon. Jo pelkkä tukivarsien irrotus irrottaa pinnasta esimerkiksi maalia.

Kitti on tosin vain kerros, joka on tehty muun suojauksen päälle. Se on tasoite, joka tuottaa Artemiksen pintaan tasaisen ilmavirran. Kantoraketin osat ovat yhä suojassa, jos jotain menee kitin koloista sisään, Sarafin sanoo.

Artemis 1:n huoltojoukot eivät siis ole erityisen huolissaan esimerkiksi siitä, että ilman lämpötila muuttuisi kapseleissa Orionin lähellä.

Kittiä ei kuitenkaan paikata tai korjailla lähtöalustalla, koska Orion on sijoitettu korkealle, 98-metrisen SLS:n nokkaan.

Jos kittiä pitää vaihtaa, on koko raketti taas vietävä erityisellä tela-ajoneuvolla hyvin suureen VAC-kokoomahalliin, kertoo verkkosivu Space.com.

Toinen ongelma lähdössä on pieni sähköinen liitin, joka on SLS-kantoraketin alaosassa. Sen epäillään antaneen harhaisia lukemia aiemmissa lähtöyrityksissä.

Liittimen voi vaihtaa lähtöalustallakin. Tätä liitintä ei edes ole pakko vaihtaa, koska kantoraketin sähkölaitteisiin on tehty monia päällekkäisyyksiä, Sarafin sanoi.

Tärkeintä on, että SLS läpäisee tiukan lähtölistan. Siinä on satoja kohtia, jotka Orionin pitää lähdössä täyttää. Läpimeno takaa luvan lähtöön riippumatta siitä, mitä tietoja yksi pieni liitin antaa.

Artemis 1:n lento kestää 26 päivää, jos se pääsee avaruuteen keskiviikkona. Jos 16:nnen päivän lähtö peruuntuu, ovat seuraavat yritykset 19. ja 25. marraskuuta.

Artemis 1 on SLS-kantoraketin ensilento ja toinen lento avaruusalus Orionille. Miehistö- ja huoltoalus Orion kävi avaruudessa jo 2014 Delta IV Heavy -kantoraketin kyydissä.

Kolmas SLS-lento eli Artemis 3 tähtää vuonna 2025 siihen, että se veisi neljä astronauttia Kuuta kiertävälle radalle. Kaksi heistä laskeutuisi Kuun etelänavan tuntumaan noin viikon ajaksi.

Etelänavalle aletaan sitten hiljalleen rakentaa Yhdysvaltain Kuun tukikohtaa, joka valmistuisi 2020-luvun lopussa ja 2030-luvun alussa. Siihen tarvitaan useita Artemiksen lentoja.

Ennen avaruuslentäjien kuulentoa on vielä lento Artemis 2. Se kiertäisi Kuuta vuonna 2024.

Sunnuntaina Yhdysvallat ja Nasa pääsi Kuuhun toisella laitteella.

Nasan minisatelliitti Capstone asettui Kuuta kiertävälle radalle. Se on ensimmäinen minisatelliitti, joka on päässyt Kuun lähelle.

Capstone painaa vain 25 kilogrammaa. Nasa testaa Capstonen ja vastaavien minisatelliittien avulla, kuinka myöhempi avaruusasema Gateway asettuu Kuuta kiertävälle radalle.

Gatewayta aletaan koota Kuuta kiertävälle radalleen ehkä vuonna 2024.

Capstone kiertää Kuuta puolisen vuotta. Se testaa esimerkiksi viestintää ja navigointia Nasan Lunar Reconnaissance -satelliitin kanssa. Se on kiertänyt Kuuta jo vuodesta 2009.

Artemis 1 päästää matkallaan Kuuhun lisää nanosatelliitteja avaruuteen. Yksi niistä eli Japanin Omotenashi lähettää myös pienen laskeutujan Kuun etelänavan lähelle.