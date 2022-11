Capitol-komitea: Trump on jättänyt noudattamatta vaatimusta todistaa mahdollisesta roolistaan kongressitalon väkivaltaisuuksiin

Komitean puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sanovat Trumpin piilottelevan tutkintaa.

STT

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on jättänyt noudattamatta haastetta, jolla häntä vaadittiin todistamaan väitetystä osallisuudestaan Yhdysvaltain kongressirakennuksen viime vuoden tammikuun väkivaltaisuuksiin.

Asiasta kertovat haasteen esittäneen, kongressirakennuksen hyökkäystä tutkivan edustajainhuoneen komitean puheenjohtaja Bennie Thompson ja varapuheenjohtaja Liz Cheney tiedotteessa.

Kaksikon mukaan Trump oli alkujaan antanut ymmärtää todistavansa komitean edessä. Trumpia oli vaadittu komitean eteen todistamaan tämän viikon maanantaina.

Trumpin ratkaisu ei ole yllätys, sillä hänen asianajajansa ovat kertoneet haastavansa komitean oikeuteen. Heidän näkemyksensä on, että ex-presidenttiä ei voida tämän velvoittaa komitean kuultavaksi. Asianajajat perustelevat näkemystään istuvia presidenttejä koskevalla syytesuojalla.

Thompsonin ja Cheneyn mukaan Trumpin kanteessa esitetään monia samoista argumenteista, jotka on edellisen vuoden aikana kumottu kerta toisensa jälkeen tuomioistuimissa.

”Totuus on, että Donald Trump, kuten useat hänen lähimmistä liittolaisistaan, piilottelee komitean tutkintaa ja kieltäytyy tekemästä sen, minkä yli tuhat muuta todistajaa on tehnyt”, he linjaavat.

Komitea arvioi seuraavia askeliaan lähipäivien aikana

Seitsemästä demokraatista ja kahdesta republikaanista koostuva komitea lähetti haasteen entiselle presidentille lokakuussa. Haasteessa Trumpia vaadittiin toimittamaan kahden seuraavan viikon aikana asiakirjoja ja antamaan todistajanlausuntonsa marraskuun 14. päivän aikoihin.

Trumpin kannattajat hyökkäsivät Capitol-kukkulalle viime vuoden tammikuussa juuri kun kongressitalossa oltiin vahvistamassa presidentti Joe Bidenin vaalivoittoa.

Kesällä lukuisia kuulemisia pitänyt komitea on aiemmin syyttänyt Trumpia siitä, ettei hän ollut suostunut pysäyttämään tai tuomitsemaan väkivaltaista hyökkäystä. Komitea on vaatinut Trumpia oikeudelliseen vastuuseen tehtäviensä vakavasta laiminlyömisestä.

Thompson ja Cheney sanovat maanantaisessa tiedotteessaan Trumpin olleen presidentinvaalien kumoamiseen ja vallanvaihdoksen estämiseen pyrkineen juonen takana. Tiedotteen mukaan komitea tulee lähipäivien aikana arvioimaan, mitkä ovat sen seuraavat askeleet oikeustoimien ja Trumpin haasteen noudattamatta jättämisen osalta.

Edustajainhuone voi esittää suosituksen rikossyytteistä

Trumpin jätettyä komitean vaateet noudattamatta edustajainhuone voi äänestää Trumpin halventaneen kongressia ja esittää suosituksen rikossyytteistä.

Tutkintakomitean esittämiä haasteita on ollut aiemmin vaikea panna täytäntöön. Ainoastaan Trumpin ex-neuvonantajan Steve Bannonin on tuomioistuimessa todettu syyllistyneen kongressin halventamiseen, koska tämä ei ollut noudattanut komitean todistamisvaateita.

Yhdysvaltain kongressin eteen ei ole ikinä pyydetty istuvaa presidenttiä todistajaksi, mutta entisiä valtionpäämiehiä on kuultavina ollut.

Trump ei ole koskaan tunnustanut tappiotaan vuoden 2020 vaaleissa. Sen sijaan hän on toistuvasti esittänyt valheellisia väitteitä vaalivilpistä.