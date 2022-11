Näin Yhdysvaltojen tärkeät välivaalit etenevät – Äänestämässä käynyt Donald Trump ennusti ”hienoa iltaa”

Mitä? Yhdysvaltojen välivaalit

Välivaaleja voisi karkeasti verrata Suomen eduskuntavaaleihin. Molemmissa valitaan päättäjät, jotka vastaavat lakien säätämisestä. Yhdysvalloissa tämä eduskuntaa vastaava elin on nimeltään kongressi.

Kongressissa on kaksi erillistä kamaria: edustajainhuone ja senaatti. Senaattoreita on sata. Jokaista osavaltiota edustaa kaksi senaattoria, ja vaalipiiri on osavaltion kokoinen.

Senaattipaikkojen määrä ei siis riipu siitä, kuinka paljon osavaltiossa on asukkaita. Kalifornialla ja Wyomingilla on yhtä painava edustus, vaikka Kaliforniassa asuu ihmisiä moninkertaisesti.

Kukin senaattori valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Koska vaalit ovat kahden vuoden välein, senaatti ei koskaan vaihdu kerralla. Avoinna on noin kolmannes paikoista, tänä vuonna 35.

Edustajainhuoneeseen eli kongressin alahuoneeseen puolestaan valitaan kaikki 435 edustajaa kahden vuoden välein. Edustajien määrä osavaltioittain vaihtelee Kalifornian 52:sta useamman pikkuosavaltion yhteen. Kukin osavaltio on jaettu vaalipiireihin paikkamääränsä mukaan, ja kustakin vaalipiiristä valitaan yksi edustaja.

Yhdysvalloissa on kaksi pääpuoluetta: republikaanit ja demokraatit. Vaaleissa selviää, kumpi puolue saa enemmistön edustajainhuoneeseen ja senaattiin.

Koonnut: Elina Väntönen