"Putinin kokki" Prigožin myöntää vaalivaikuttamisen Yhdysvaltain vaaleissa

Jevgeni Prigožinin mukaan vaalivaikuttaminen tulee myös jatkumaan.

Helsinki

Vaikutusvaltainen venäläinen liikemies Jevgeni Prigožin myöntää sekaantuneensa Yhdysvaltain vaaleihin.

– Herrasmiehet. Olemme sekaantuneet (vaaleihin), sekaannumme parhaillaan ja tulemme tekemään niin myös tulevaisuudessa, hän sanoi kannanotossaan uutistoimisto Bloombergille.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset ovat arvioineet, että Venäjän hallinto pyrki edistämään Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi vuoden 2016 vaaleissa.

Prigožinia on syytetty myös niin sanottujen trollitehtaiden pyörittämisestä useissa länsimaissa.

Palkkasotilasyhtiön perustaja

Prigožin on aiemmin vahvistanut perustaneensa venäläisen Wagner-palkkasotilasryhmän. Hänet on asetettu länsimaiden pakotteiden kohteeksi. Häntä on syytetty vaalivaikuttamisesta useissa eri vaaleissa länsimaissa.

Wagneria on syytetty lukuisista ihmisoikeusloukkauksista muun muassa Ukrainassa, Syyriassa ja Libyassa. Syyskuussa antamassaan lausunnossa Prigožin sanoi perustaneensa yhtiön 2014 lähettääkseen taistelijoita Ukrainaan Donbassin alueelle.

Häntä kutsutaan usein nimellä ”Putinin kokki”, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin on muun muassa ruokaillut Prigožinin ravintoloissa ja käyttänyt tämän pitopalveluita.

