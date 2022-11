Naton Stoltenberg tapaa Turkissa presidentti Erdoğanin

Pääsihteerin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet olisi syytä toteuttaa pikaisesti, koska maat ovat pitäneet lupauksensa. Turkissa ei olla aivan samaa mieltä.

STT

Turkissa vieraileva Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tapaa perjantaina maan presidentin Recep Tayyip Erdoğanin.

Torstaina Turkkiin saapunut Stoltenberg totesi Suomen ja Ruotsin pitäneen Turkille antamansa lupaukset terrorismin vastaisesta taistelusta. Pääsihteerin mukaan maiden Nato-jäsenyysprosessit olisi siksi syytä viedä loppuun pikaisesti.

”Näin vaarallisina aikoina on erityisen tärkeää viimeistellä jäsenyydet, jotta estetään väärinkäsitykset tai virhelaskelmat Moskovassa ja lähetetään selvä viesti Venäjälle siitä, että Naton ovi pysyy auki”, Stoltenberg sanoi.

Stoltenbergin tavanneen Turkin ulkoministerin Mevlüt Çavuşoğlun mukaan hakijamailla on vielä tekemistä lupaustensa käytännön lunastamisessa. Erityisesti näin on Ruotsin osalta, jonka uusi hallitus on kuitenkin edeltäjäänsä päättäväisempi, Çavuşoğlu sanoi.

”Tiesimme, ettei edellinen hallitus voinut tehdä paljoa”, Çavuşoğlu sanoi.

Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin on määrä vierailla Turkissa ensi tiistaina.

”Haluan vielä sanoa, että meillä ei ole niinkään ongelmia Suomen asenteen kanssa”, Çavuşoğlu lisäsi.

Çavuşoğlu kuittasi kysymyksen Nato-jäsenyyksien ratifiointien aikataulusta ja sen yhteydestä Turkin ensi vuoden vaaleihin toteamalla, että aikataulu riippuu ensi sijassa hakijamaiden toimista. Jäsenyydet hyväksyvälle Turkin parlamentille on hänen mukaansa pystyttävä osoittamaan, että Suomi ja Ruotsi ovat ottaneet konkreettisia askeleita lupaamaansa suuntaan.