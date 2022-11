USA:n välivaaleissa tärkein tulos tehdään muualla kuin kongressissa

Yhdysvaltain tiistain välivaalit järjestetään tilanteessa, jossa kansakunta on jakaantuneempi kuin aikoihin ja jossa voiton ratkaisee se, kuinka moni amerikkalainen uskoo salaliittoteorioihin ja valheisiin vilpillisistä presidentinvaaleista.

Arizonan kuvernööriksi ehdolla oleva republikaani Kari Lake on entinen uutisankkuri ja Donald Trumpin vaalivilppisyytösten vankkumaton kannattaja. Lake kuvattiin vaalikiertueella Morristownissa Arizonassa 22. lokakuuta.

Aamulehti

Yhdysvaltain tiistain välivaaleja ei ratkaise se, mitä mieltä ehdokkaat ovat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tai Kiinan vaikutusvallan kasvusta maailmassa. Äänestäjille tärkeimmät kysymykset liittyvät talouteen, lisääntyneeseen väkivaltaan sekä laittomaan maahanmuuttoon.

Myös sillä on iso merkitys, kuinka moni salaliittoteorioihin uskovista republikaanien kannattajista, jotka uskovat Donald Trumpin hävinneen vaalit vaalivilpin takia, käy äänestämässä.

Kesäkuussa näytti hetken siltä, että demokraatit saavat merkittävän valtin vaaleihin, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi laajan aborttioikeuden. Tuoreissa kyselyissä kansakuntaa vahvasti jakava kiistely oikeudesta aborttiin ei enää ole keskeinen demokraattien laariin ääniä satava vaaliteema.

Tärkeämpää on huoli elinkustannusten noususta, toimeentulosta, rahojen riittävyydestä ja bensiinin hinnasta.

Yksi suurista amerikkalaisen yhteiskunnan jakolinjoista liittyy alati lisääntyvään eriarvoisuuteen eli varallisuuteen ja tuloeroihin. Koronnostot ja taloutta uhkaava taantuma on ajamassa myös yhä useamman keskiluokkaisen amerikkalaisen ahdinkoon.

Vaalivoittonsa jälkeen presidentti Joe Biden lupasi toimia rasismin ja rotujen välisen epätasa-arvon korjaamiseksi, mutta kummoisia korjausliikkeitä ei ole nähty. Samaan aikaan republikaanit ovat hyökänneet rajusti siirtolaispolitiikkaa vastaan ja keräävät kannatusta lupauksilla hillitä maahanmuuttoa ja tilkitä vuotavia raja-alueita laittomilta siirtolaisilta.

Yhdysvalloissa suurella kristillisellä yhteisöllä on paljon vaikutusvaltaa politiikassa. Jakaantuminen näkyy täälläkin. Kristillisen nationalismin vaikutusvalta on kasvanut ja yhä enemmän on niitä, jotka saarnaavat demokratiaa vastaan ja vaalivilpin, salaliittoteorioiden ja jopa väkivallan käytön hyväksymisen puolesta tarpeen vaatiessa.

Yhteistyö mahdotonta

Vallasta taistelevat demokraatit ja republikaanit eivät ole kovin hyvä esimerkki siitä, kuinka eri leireihin jakaantunut kansakunta yhdistetään. Juopa puolueiden välillä on niin syvä, että yhteistyön tekeminen on lähes mahdotonta ja kompromissihalu olematonta.

Siksi kumpikin hamuaa enemmistöä sekä senaattiin että edustajainhuoneeseen.

Yhdysvaltain hallitsemisessa ihannetilanne on vallan täyskäsi eli enemmistö kongressin molemmissa kamareissa sekä presidentin virka saman puolueen hallussa. Tällä hetkellä vallan täyskäsi on demokraateilla, mutta tuskin enää näiden vaalien jälkeen.

Vallan täysikäsikään ei aina riitä, sillä myös puolueiden sisällä on ristiriitoja.

Ei vain kongressi

Yksi suurista jakolinjoista Yhdysvalloissa on, että iso osa kansalaisista uskoo siihen, että Trumpilta vietiin voitto vuoden 2020 presidentinvaaleissa vaalivilpin avulla.

Kyselyt kertovat, että jopa kaksi kolmasosaa republikaanien kannattajista olisi Bidenin voiton aitouden epäilijöitä. Trump sai vuoden 2020 presidentinvaaleissa 74 miljoonaa ääntä. Kaksi kolmasosaa siitä on 49 miljoonaa.

Välivaalien alla on puhuttu paljon siitä, vievätkö republikaanit enemmistön demokraateilta sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.

Yhtä tärkeätä kuin valta kongressissa on valta alemmilla tasoilla. Iso osa osavaltioita ja tavallisia kansalaisia koskevista päätöksistä tehdään näillä alatasoilla. Myös monet äänestämiseen ja ääntenlaskemiseen liittyvistä päätöksistä tehdään muualla kuin kongressissa.

Tiistaina kongressiedustajien lisäksi edustajia valitaan myös moniin muihin tärkeisiin virkoihin kuten kuvernöörejä, osavaltioiden oikeusviranomaisia ja osavaltiosihteereitä.

Republikaaniehdokkaiden joukossa on monta vankkumatonta vaalivilppiväitteiden kannattajaa. Republikaanien taktiikka on saada heitä tärkeisiin asemiin erityisesti tärkeissä vaa’ankieliosavaltioissa, joissa vuoden 2024 presidentinvaalit ratkaistaan.

Esimerkiksi Pennysylvaniassa ja Arizonassa republikaaneilla on kuvernööriehdokkaina vahvat vaalivilppisyytösten kannattajat. Arizonassa entinen uutisankkuri Kari Lake ja Pennsylvaniassa äärioikeistolainen Doug Mastriano. Mastriano oli mukana valtaamassa Capitol-kukkulaa tammikuussa 2021.

Kuvernöörit ovat osavaltioiden toimeenpanovallan haltijoita. Heillä on siis keskeinen rooli, kun esimerkiksi äänestämiseen ja ääntenlaskentaan liittyviä lakeja säädetään.

Toinen tärkeä virka ovat osavaltiosihteerit. Sen lisäksi, että he ovat mukana vaalisääntöjen laatimisessa, he myös vahvistavat osavaltion vaalituloksen.

Vuoden 2020 presidentinvaalien yksi irvokkaimmista episodeista oli nauhoitus, missä Georgian osavaltion osavaltiosihteerille Brad Raffensbergerille soittanut Trump vaatii tätä löytämään jostain ne vajaat 12 000 ääntä, joita Trump olisi tarvinnut Bidenin lyömiseen. Raffensberg, republikaani, kieltäytyi.

Nyt republikaanit ovat asettaneet vankkumattomia vaalinkieltäjiä osavaltiosihteeriehdokkaaksi useassa osavaltiossa.

Esimerkiksi Nevadassa ehdokkaana oleva Jim Marchant on sanonut, että hän ei olisi hyväksynyt Bidenin voittoa Nevadassa, jos hän olisi ollut tuolloin osavaltion osavaltiosihteeri.

Tiistaina välivaaleissa ei kilpailla vain kongressin isännyydestä, vaan siitä, ketkä hallitsevat ja valvovat vuoden 2024 presidentinvaalien äänestystä, ääntenlaskentaa ja vaalitulosta.