Brasilialaiset äänestävät presidentinvaalien toisella kierroksella

Brasilian sunnuntain vaaleissa toisistaan ottavat mittaa oikeistopopulistinen istuva presidentti Jair Bolsonaro ja vasemmistohaastaja, ex-presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.

Latinalaisen Amerikan suurimmassa maassa Brasiliassa äänestetään sunnuntaina presidentinvaalien toisella kierroksella. Toisistaan ottavat mittaa oikeistopopulistinen istuva presidentti Jair Bolsonaro ja vasemmistohaastaja, ex-presidentti Luiz Inacio Lula da Silva.

Molemmat ehdokkaat ovat Brasiliassa sekä vihattuja että rakastettuja eri ryhmien keskuudessa. Kannatuskyselyissä vasemmiston Lulaa on tukenut 53 prosenttia äänestäjistä ja Bolsonaroa 47.

Brasilian kannatuskyselyiden katsottiin kuitenkin aliarvioineen Bolsonaron suosion vaalien ensimmäisellä kierroksella, jolla Lula sai äänistä 48 prosenttia ja Bolsonaro 43. Lopullista vaalitulosta pidetään epävarmana, vaikka Lula onkin säilyttänyt lievän etulyöntiasemansa.

Presidentinvaalien toisen kierroksen kampanjoinnin aikana Brasilian politiikan asiakysymykset – kuten Amazonin sademetsä ja talous – ovat saaneet jäädä sivuun henkilöön menevien hyökkäysten tieltä. Bolsonaroa on nimitelty kannibaaliksi ja pedofiiliksi, kun taas Lulaa on kutsuttu lainsuojattomaksi bandiitiksi, joka on tehnyt sopimuksen saatanan kanssa.

Äänestys alkaa Brasiliassa alkuiltapäivästä Suomen aikaa ja päättyy myöhään illalla.

Tämä on päivittyvä uutinen.