Brasiliassa sunnuntaina pidettävän presidentinvaalien toisen kierroksen vaalitaisto viimeistellään lauantaina molempien ehdokkaiden järjestämillä marsseilla.

Perjantaina illalla ehdokkaat, eli istuva presidentti Jair Bolsonaro ja vasemmistohaastaja, ex-presidentti Luiz Inacio Lula da Silva, kohtasivat viimeistä kertaa television vaaliväittelyssä.

Brasilialaispolitiikan perinteiden mukaisesti ehdokkaiden väittely äityi tulikivenkatkuiseksi mutapainiksi, jossa molemmat syyttivät toisiaan valehtelusta.

”Pitääkö minun suorittaa manaus sinuun, jotta lopettaisit valehtelemisen?” kysyi Bolsonaro vastaehdokkaaltaan.

”Brasilialaiset kyllä tietävät, kuka täällä valehtelija on”, Lula vastasi.

Kannatuskyselyissä vasemmiston Lulaa on tukenut 53 prosenttia äänestäjistä ja Bolsonaroa 47. Brasilian kannatuskyselyiden katsottiin kuitenkin aliarvioineen Bolsonaron suosion vaalien ensimmäisellä kierroksella. Lopullista vaalitulosta pidetään epävarmana, vaikka Lula onkin säilyttänyt lievän etulyöntiasemansa.

Kahtia jakavat ehdokkaat

Bolsonaro ja Lula ovat molemmat sekä kiihkeästi rakastettuja että vihattuja poliitikkoja Brasilian eri kansanosien keskuudessa.

Bolsonaroa on vaaleissa lyöty koronapandemian hoidolla, jota arvostelijat pitivät edesvastuuttomana. Koronaviruksen arvioidaan surmanneen ainakin 685 000 ihmistä Brasiliassa. Maata vuosina 2003–2010 johtanutta Lulaa taas varjostavat vanhat korruptiosyytökset.

Presidentinvaalien toisen kierroksen kampanjoinnin aikana Brasilian politiikan asiakysymykset – kuten Amazonin sademetsä ja talous – ovat saaneet jäädä sivuun henkilöön menevien hyökkäysten tieltä.

Bolsonaroa on nimitelty kannibaaliksi ja pedofiiliksi, kun taas Lulaa on kutsuttu lainsuojattomaksi bandiitiksi, joka on tehnyt sopimuksen Saatanan kanssa.

Bolsonaro järjestää lauantaina moottoripyörämarssin Belo Horizontessa, joka on maan toiseksi runsasväkisimmän osavaltion Minas Geraisin pääkaupunki. Osavaltiota pidetään ratkaisevan tärkeänä presidentinvaaleissa, sillä vuodesta 1989 lähtien yksikään ehdokas ei ole voittanut vaaleja voittamatta myös osavaltiota puolelleen.

Samaan aikaan Lula järjestää viimeisen kampanjaesiintymisensä Brasilian taloudellisesti merkittävimmässä suurkaupungissa São Paulossa.