Australia palautti 17 kansalaistaan Syyrian vankileireiltä

Myös Kanada palautti kansalaisiaan Syyriasta ensimmäistä kertaa tällä viikolla.

Australia on palauttanut toistakymmentä kansalaistaan Syyrian pahamaineisilta al-Holin ja Rojin vankileireiltä, joissa nämä olivat olleet vuosien ajan äärijärjestö Isisin kukistumisesta lähtien. Australiaan palautettujen joukossa oli 13 lasta ja neljä aikuista naista.

Nyt tehty palautus oli suunnitelluista palautuksista ensimmäinen. Australian aikeena on palauttaa kaikkiaan 20 australialaista naista ja 40 lasta leireiltä. Vangit ovat epäiltyjen Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Kuten monissa maissa, Isis-taistelijoiden vaimojen ja lasten palauttaminen maahan on ollut poliittisesti kiistanalainen kysymys Australiassa, jossa erityisesti konservatiivit pitävät heitä turvallisuusuhkana.

Aiemmin tällä viikolla myös Kanada kertoi kotiuttaneensa kaksi naista ja kaksi lasta Syyrian leireiltä. Maa nosti saman tien syytteet terrorismin tukemisesta yhtä naista vastaan. Myös Kanadalle kyse oli ensimmäisestä kerrasta, kun maa kotiuttaa kansalaisiaan Syyrian leireiltä.

Maa oli vastustellut kotiutuksia vuosien ajan, vaikka leireillä on ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin arvion mukaan jopa 50 kanadalaista.

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että Syyrian leireillä yhä olevien suomalaisten tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta. Suomi on kotiuttanut leiriltä yhteensä 26 lasta ja yhdeksän aikuista naista. Viimeisin kotiutus on tapahtunut joulukuussa 2021. Jäljellä on kymmenkunta suomalaista, joista suurin osa on lapsia.

Suomen epäonnistuminen suomalaislasten kotiuttamisessa al-Holin leiriltä Pohjois-Syyriasta rikkoi lasten oikeuksia, sanoi YK:n lapsen oikeuksien komitea päätöksessään lokakuun alkupuolella. Suomen ulkoministeriön mukaan lopuissa kotiutuksissa ei ole voitu edetä, koska lasten vanhemmat kieltäytyvät yhteydenpidosta, eikä palautuksiin voida väkisinkään ryhtyä.