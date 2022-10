Puhemiehen aviomies Paul Pelosi sai vammoja hyökkäyksessä ja joutui leikkaukseen, jonka kerrotaan olleen onnistunut.

STT

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin aviomiehen Paul Pelosin kimppuun hyökännyt tunkeutuja oli etsinyt puheenjohtajaa.

”Aikaisemmin tänä aamuna Paul Pelosin kimppuun hyökkäsi voimaa käyttäen tunkeutuja, joka uhkasi tämän henkeä ja vaati, että saisi nähdä puhemiehen”, Nancy Pelosin tiedottaja Drew Hammill sanoo antamassaan lausunnossa.

Yhdysvaltalaismedian mukaan pariskunnan asuntoon Kalifornian San Franciscossa tunkeutunut henkilö oli kovaan ääneen vaatinut saada tietää, missä puheenjohtaja Pelosi on.

Nancy Pelosi oli hyökkäyksen tapahtuessa Washingtonissa.

Odottavat toipuvan täysin

Hammillin mukaan 82-vuotias Paul Pelosi on ollut onnistuneessa leikkauksessa, jossa hoidettiin hänen kalloonsa tullutta murtumaa sekä vakavia vammoja, joita hän oli saanut oikeaan käsivarteensa sekä käsiinsä. Hamillin mukaan lääkärit odottavat Paul Pelosin toipuvan täysin.

Nancy Pelosin ja pariskunnan viiden lapsen kerrotaan palaavan San Franciscoon. CNN:n mukaan puheenjohtaja on jo ehtinyt saapua sairaalaan aviomiehensä luokse.

Hyökkäsi vasara kädessä

Uutiskanava CNN kertoo viranomaislähteisiin nojaten, että Paul Pelosi soitti hätänumeroon huomattuaan uhkaavan miehen kodissaan perjantain vastaisena yönä. Pelosi jätti linjan auki, jotta hätäkeskus kuulisi hänen keskustelunsa tunkeutujan kanssa. Poliisin mukaan tunkeutuja tuli sisään takaoven kautta.

Tunkeutuja hyökkäsi Paul Pelosin kimppuun vasara kädessä.

Poliisi oli perjantaina eristänyt San Franciscossa kadun, jonka varrella edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin koti sijaitsee.

San Franciscon poliisin mukaan paikalle saapuneet poliisit löysivät hyökkääjän Pelosien kotoa aamuyöllä paikallista aikaa. Epäilty ja Paul Pelosi olivat taistelleet vasarasta.

CNN:n mukaan poliisien kerrotaan nähneen, kuinka epäilty iski Paul Pelosia vasaralla, ennen kuin viranomaiset saivat hyökkääjän taltutettua.

San Franciscon poliisipäällikkö Bill Scottin mukaan epäiltyä tunkeutujaa syytetään murhan yrityksestä, hyökkäyksestä tappavalla aseella, murtovarkaudesta sekä muista rikoksista.

Äärioikeistolaisia näkemyksiä

Poliisipäällikkö kertoi, että tunkeutuja on 42-vuotias mies, joka on poliisin huostassa. Wall Street Journal -lehden mukaan tunkeutuja on kannattanut äärioikeistolaisia näkemyksiä sosiaalisessa mediassa. Lehti viittaa lainvalvontaviranomaisen tietoihin.

Epäilty on hänen tuttavansa mukaan julkaissut salaliittoteorioita muun muassa koronarokotteista, Yhdysvaltojen vuoden 2020 presidentinvaaleista sekä Capitolin kongressirakennuksen väkivaltaisuuksista Facebookissa, kertoo CNN.