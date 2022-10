YK:n edustaja vaatii kansainvälistä tutkimusta Iranin hallinnon toimista protestien aikana – kuolleita jo satoja, joukossa lapsia

Mielenosoittajia kokoontui eilen Aminin kotikaupunkiin kunnioittamaan tämän muistoa.

Teheran

YK:n Iranin ihmisoikeuksien erityisedustaja Javaid Rehman tuomitsi torstaina Iranin hallinnon julmuudet viimeaikaisten mielenosoitusten aikana. Lisäksi hän vaati kansainvälistä tutkimusta siitä, kuinka paljon ihmisiä niissä on kuollut.

Protestit alkoivat sen jälkeen, kun 22-vuotias kurdinainen Mahsa Amini kuoli 16. syyskuuta, kolme päivää pidätyksensä jälkeen. Hänet oli pidätetty ”väärin puetun” päähuivin vuoksi.

Rehman luonnehti Aminia ”valtiollisen julmuuden ja valtiollisen sorron uhriksi”.

”Mielenosoittajat vaativat oikeutta”, Rehman sanoi.

Mielenosoituksissa on Rehmanin mukaan kuollut vähintään 250 ihmistä, joiden joukossa on yli 25 lasta. Hänen mukaansa kuolonuhreja on varmasti paljon enemmän.

Poltettuja huiveja, internet katkaistiin

Mahsa Aminin kuolemasta alkaneet protestit ovat kasvaneet suurimmiksi hallituksen vastaisiksi mielenosoituksiksi vuosiin Iranissa, ja niitä on järjestetty ympäri maata.

Monet naiset ovat polttaneet päähuivejaan protesteina, ja mielenosoituksiin on liittynyt ihmisiä useista eri yhteiskuntaluokista.

Keskiviikkona tuhannet ihmiset kokoontuivat Mahsa Aminin kotikaupunkiin Saqqeziin 40 päivän suruajan päättymisen vuoksi.

Hengaw-järjestön mukaan maan turvallisuusviranomaiset ampuivat kyynelkaasua ja tulittivat protesteihin kokoontuneita ihmisiä. Järjestö ei kuitenkaan kertonut, haavoittuiko tai kuoliko tulituksessa kukaan.

Iranin hallitus kertoi myös katkaisseensa netin kaupungista keskiviikkona.

Protesteihin vastattu kovin ottein

Turvallisuusjoukot ovat vastanneet protesteihin kovin ottein. Norjasta käsin toimivan kansalaisjärjestö Iran Human Rightsin mukaan ainakin 141 mielenosoittajaa on kuollut protesteissa. Joukossa on ollut 29 lasta.

Iranin turvallisuusjoukot ovat ampuneet kuoliaaksi mielenosoitukseen osallistuneen kurdimiehen Länsi-Iranissa Mahabadissa, kertoi norjalainen kansalaisjärjestö Hengaw Organisation for Human Rights.

Mielenosoittajat olivat järjestäneet muistotilaisuuden eilen protesteissa kuolleen 35-vuotiaan miehen muistolle. Tämän jälkeen mielenosoittajat olivat piirittäneet paikallisen poliisiaseman, jolloin turvallisuusjoukot avasivat tulen protestoijia kohti.