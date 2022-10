Äärioikeistolaisen puolueen Giorgia Meloni nimitettiin Italian uudeksi pääministeriksi

Talousministeriksi tulossa oikeistopopulistisen Lega-puolueen Giancarlo Giorgetti.

Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni on Italian ensimmäinen naispääministeri. Meloni puhui puhui medialle Roomassa perjantaina 21. lokakuuta sen jälkeen, kun hän oli tavannut maan presidentin Sergio Mattarellan.

Italiassa äärioikeistolaisen Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni nimitettiin perjantaina Italian uudeksi pääministeriksi. Hän on Italian ensimmäinen naispääministeri.

Talousministeriksi Meloni on valinnut oikeistopopulistisen Lega-puolueen Giancarlo Giorgettin, joka toimi edellisessä, Mario Draghin hallituksessa talouskehitys­ministerinä.

Melonin Italian veljet -puolue keräsi syyskuussa pidetyissä parlamenttivaaleissa 26 prosenttia äänistä. Puolue oli ainoa, joka ei ollut mukana Draghin virkamies­hallituksessa.

Italian veljet oli vaaliliitossa ex-pääministeri Silvio Berlusconin keskustaoikeistolaisen Forza Italia -puolueen ja Matteo Salvinin oikeistopopulistisen Lega-puolueen kanssa. Kumppaneiden äänisaaliit jäivät odotettua heikommiksi, kummankin alle kymmeneen prosenttiin.

Melonin oikeistokoalitio sai kuitenkin selvän enemmistön parlamenttiin.

Eri näkemyksiä Venäjästä

Meloni ja hänen puolueensa ovat alusta lähtien tuominneet Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tukeneet Venäjän vastaisia pakotteita.

Sen sijaan Melonin liittolaisilla on erilainen näkemys Venäjästä. Esimerkiksi Berlusconi kohahdutti vaalien kynnyksellä lausunnollaan, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi hyökännyt Ukrainaan vain korvatakseen presidentti Volodymyr Zelenskyin hallituksen ”kunnon ihmisillä”.

Salvini puolestaan on Putinin pitkäaikainen fani. Salvini on lisäksi arvostellut lännen asettamia Venäjän vastaisia pakotteita. Salvinin Lega-puolueella on myös yhä voimassa oleva yhteistyösopimus Putinin Yhtenäinen Venäjä -puolueen kanssa.