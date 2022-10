Britanniassa käydään viikonloppuna hektinen taistelu pääministerin paikasta – Konservatiivien kannatus romahti

Työväenpuolueella on kymmenien prosenttiyksiköiden etumatka Britannian konservatiivipuolueeseen.

Vahvana pääministeriehdokkaana on pidetty entistä valtiovarainministeriä Rishi Sunakia, joka hävisi puheenjohtajuuden Trussille puolueen jäsenäänestyksessä syyskuun alussa.

Lontoo

Britanniassa on käynnissä kiivastahtinen kisa pääministerin paikasta konservatiivipoliitikkojen välillä. Pääministeri Liz Truss ilmoitti torstaina erostaan oltuaan vallassa vain kuutisen viikkoa, ja viikonlopun aikana saataneen lisätietoa siitä, kuka on vahvimmilla hänen seuraajakseen.

Konservatiivipuolue järjestää kisan puoluejohtajan ja pääministerin paikasta tavallista tiukemmalla aikataululla. Trussin valinta heinäkuussa erostaan ilmoittaneen Boris Johnsonin seuraajaksi kesti lähes kaksi kuukautta, mutta nyt prosessi aiotaan viedä läpi noin viikossa tai jopa nopeammin.

Trussin seuraajaehdokkaiden on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina Suomen aikaa kello 16:een mennessä. Ehdokkaalla on oltava vähintään 100 kansanedustajan tuki, joten kun parlamentin alahuoneessa on 357 konservatiivia, mahtuu kisaan enintään kolme ehdokasta.

Jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi, puolue järjestää sähköisen jäsenäänestyksen. Trussin seuraaja on selvillä viimeistään ensi perjantaina.

Selkeää ykkössuosikkia ei ole ollut, joten kansanedustajien tuesta on tiedossa kovaa vääntöä. Kukaan ei ole vielä ilmoittanut julkisesti ehdokkuudestaan.

Palaako Boris Johnson pääministeriksi?

Johnsonin paluu mahdollinen

Vahvana ehdokkaana on pidetty entistä valtiovarainministeriä Rishi Sunakia, joka hävisi puheenjohtajuuden Trussille puolueen jäsenäänestyksessä syyskuun alussa. Sunak varoitti jo tuossa kampanjassa Trussin talouslupausten tuhoisista seurauksista. Trussin syyskuinen ilmoitus velalla rahoitettavissa mittavista veronalennuksista aiheutti markkinoilla kaaoksen, joka pakotti hänet perääntymään suunnitelmistaan ja johti lopulta hänen eroonsa.

Sunak ei ole vielä ilmoittanut ehdokkuudestaan, kuten ei myöskään jokerikorttina pidetty edellinen pääministeri Boris Johnson. Johnson jätti pääministerin paikan syyskuun alussa alhaisilla suosiolukemilla, mutta hänellä on edelleen kannatusta puolueen sisällä.

Oikealle kallellaan olevat Daily Express-, Daily Telegraph- ja Sun-lehdet nostivat perjantain numeroissaan vahvasti esille Johnsonin paluumahdollisuuden. Johnsonin paluu tuskin kuitenkaan saisi kansan keskuudessa suurta suosiota.

"Se olisi vain viimeinen vitsi, jonka konservatiivipuolue kertoisi tälle maalle. Eikä tätä maata naurattaisi”, politiikan professori Tim Bale Lontoon Queen Mary -yliopistosta totesi.

Kärkiehdokkaita kehotetaan sopimaan keskenään

Muina mahdollisina ehdokkaina on pidetty parlamentin alahuoneen johtajaa Penny Mordauntia ja puolustusministeri Ben Wallacea. Myös tuore valtiovarainministeri Jeremy Hunt on esiintynyt spekulaatioissa, mutta hän on jo sanonut, ettei asetu ehdolle.

Konservatiivikansanedustaja ja entinen ministeri Tim Loughton kehotti BBC:n haastattelussa "neljää suurta" eli Sunakia, Mordauntia, Huntia ja Wallacea sopimaan yhteisestä ehdokkaasta, jotta puolue välttää riitaisan kisan ja pääsee ulos nykyisestä kaaoksesta.

Loughtonin mukaan puolueen eri siipien pitäisi vakavassa taloustilanteessa laittaa egonsa sivuun ja tehdä yhteistyötä.

Puolueen suosio romahti

Tuore kannatuskysely perjantailta kertoo, että konservatiivipuolueen suosio on alempana kuin kertaakaan mittaushistoriassa.

People Pollingin gallupin mukaan vain 14 prosenttia briteistä äänestäisi konservatiiveja, jos vaalit järjestettäisiin nyt. Opposition työväenpuolueella on murskaava etumatka, sillä puoluetta äänestäisi 53 prosenttia vastaajista. Konservatiivit säilytti täpärästi kakkossijan, sillä liberaalidemokraatit keräsi 11 prosentin kannatuksen.

Edellisen kerran konservatiivit kävi lähellä näin alhaisia lukemia keväällä 2019 brexit-neuvottelujen suurimman kaaoksen aikaan. Joulukuun 2019 parlamenttivaaleissa konservatiivit keräsi 43 prosenttia ja työväenpuolue 32 prosenttia äänistä.

Konservatiivien suosio on romahtanut tänä vuonna inflaation, taloustilanteen ja puolueen sisäisen kaaoksen takia. Erityisen voimakkaasti konservatiivien kannatus on sukeltanut Trussin noustua valtaan.

Oppositio vaatii uusia vaaleja

Konservatiivit ovat kyselyn mukaan menettäneet suosiotaan kaikissa keskeisissä kannattajaryhmissään. Niin eläkeläisten, hyväpalkkaisten työläisten kuin brexitin puolesta äänestäneidenkin keskuudessa työväenpuolue on nyt selvästi suosituin.

Britannian seuraavat parlamenttivaalit pitää lain mukaan järjestää viimeistään tammikuussa 2025. Oppositiosta on vaadittu voimakkaasti uusien vaalien järjestämistä jo nyt. Jos vaalit pidettäisiin nyt, työväenpuolue nousisi takuuvarmasti valtaan, mikä selittää konservatiivien haluttomuutta uusiin vaaleihin.

Konservatiivipuolue on ollut vallassa vuodesta 2010.