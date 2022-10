Iranin toimittama aseistus on antanut Venäjälle mahdollisuuden uudenlaiseen strategiaan Ukrainassa. Iran hyötyy taloudellisesti, mutta sodan kulkua lennokeilla ei käännetä.

Iran on kiistänyt toimittaneensa Ukrainaan viime päivinä tuhoa aiheuttaneita lennokkeja, mutta Nato-maat suunnittelevat jo maalle seurauksia Venäjän sodan tukemisesta.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi maanantaina sotilasliiton kehottaneen Irania olemaan tarjoamatta minkäänlaisia aseita Venäjälle.

Kysyimme Pami Aallolta, miksi Iran haluaa tukea laittomia sotatoimia Ukrainassa. Aalto on Jean Monnet -professori ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori.

Miksi Iran myy aseita Venäjälle?

”Raha on keskeinen motiivi. Valuuttaa ja tuloja ylipäätään pitäisi saada. Kyllä tällaiset asiakkaat kelpaavat siinä tapauksessa. Iranin on hyvin vaikea saada mitään tuotteitaan maailmanmarkkinoille. Sillä olisi öljyä, maakaasua ja teollista potentiaalia etenkin energiasektorilla, mutta juuri kukaan halua ostaa. Siinä joutuu hyvin helposti Yhdysvaltain sanktioimaksi.”

Onko muita syitä?

”Iran saa testata sotateknologiaansa sotakentällä. Varmaan he testaavat muuallakin, mutta tässä on yksi lisää.”

Onko Iranilla aatteellisia motiiveja aseiden myymiseen?

”Ymmärtääkseni Iranilla ei ole mitään erityistä Ukrainaa vastaan. Ukraina ei ole lännen tai Yhdysvaltain leirissä niin, että se olisi rakas vihollinen Iranille. Venäjässäkään ei ole mitään ideologisesti houkuttelevaa Iranille, vaan sen omat aatteelliset sukulaiset löytyvät Lähi-idän alueelta.”

Ukrainan viranomaiset sanovat tämän olevan iranilaisvalmisteinen Shahed-136-lennokki. Samanlaisia kerrottiin käytetyn maanantain lennokki-iskuissa Kiovaan.

Eikö Iran pelkää lännen sanktioita?

"Iranissa lasketaan, että tilanne ei voi heidän kannaltaan olennaisesti pahentua. He ovat jo niin pahasti sanktioiden alla, että vaikka jossain määrin sanktioita voidaan lisätä, niin ei hirveästi. He katsovat, että heidät on ajettu aika hankalaan rakoon, ja jotakin kauppaa pitäisi käydä.”

Miksi Iran silti kiistää myyneensä aseita?

”Ei heidän kannata myöntääkään. Ei ole mitään etua profiloitua Venäjän sodan suoraksi tukijaksi.”

Onko Iranin myymillä lennokeilla ratkaiseva rooli sodan kannalta, kun Venäjän oma sotakalusto hupenee?

”Tuskin niillä käänteentekevää saadaan aikaiseksi. Näillä iskuilla räiskitään kohteisiin, jotka ovat taistelukentän ulkopuolella. Riippuu tietenkin määristä. Lennokit ovat kohtuullisen halpoja. Jos niitä on satoja tai tuhansia, voidaan iskeä moneen paikkaan yhtä aikaa. Mutta voidaanko drooneilla saada merkittävää etua tämän kokoisessa maassa, jossa rintamalinja on järkyttävän pitkä?”

Mitä Venäjä tavoittelee iskuilla siviilikohteisiin?

”Tarkoitus on herättää pelkoa. Venäjän johdossa joku voi vielä kuvitella, että levottomuuksien lietsominen voi johtaa antautumiseen. Välttämättä ei kuitenkaan tähdätä Ukrainan antautumiseen, vaan Ukrainan fokuksen muualle työntäminen voi olla tärkeää.”

Pami Aalto toimii kansainvälisen politiikan professorina Tampereen yliopistossa.

Ovatko nämä iskut siviilikohteisiin aloittaneet uuden vaiheen sodassa?

”Venäjä on iskenyt koko ajan tarkoituksella ja tarkoituksettomasti siviilikohteisiin. Siinä mielessä tilanne on nyt erilainen, että aiemmin iskuilla rintamalinjojen taakse oli pyrkimys tunkeutua näille alueille. Nyt käydään vain iskemässä. Nämä ovat rangaistus-, kosto- ja häirintätoimenpiteitä. Ne kertovat siitä, että kun rintamalinjoilla ei voida edetä, pyritään aiheuttamaan hämmennystä.”

Kuulostaa aika lapselliselta?

”Hiekkalaatikon paha poika on ehdottomasti hyvä metafora, mutta pelottelulla on myös strategisia merkityksiä. Pelottelun suoria vaikutuksia ei tiedetä, mutta siltä toivotaan erilaisia asioita.”

Miten Venäjä perustelee iskuja siviilikohteisiin oman maansa kansalaisille?

”En ole seurannut sitä keskustelua. Voisin kuvitella, että yleisesti Venäjällä ei ole tarvetta perustella hirveästi, koska mediatila on rajallinen. Venäjän kansalle kerrotaan erilaista tarinaa kuin Aamulehdessä suomalaisille. Siihen tarinaan eivät kuulu drooni-iskut asuinkerrostaloihin.”

