Scholz käveli vihreiden yli: Saksa pitää ydinvoimalansa käynnissä huhtikuuhun asti

Ydinvoimaloiden sulkeminen keskellä energiakriisiä on herättänyt laajaa ihmetystä.

Energiakriisin kanssa painiva Saksa pitää jäljellä olevat kolme ydinvoimalaansa käynnissä huhtikuuhun asti. Liittokansleri Olaf Scholz päätti asiasta vastoin hallituskumppani vihreiden tahtoa.

Scholzin mukaan hallitus luo nyt lainsäädännölliset puitteet, jotta voimalat voidaan pitää käynnissä 15. huhtikuuta asti.

Saksan oli alun perin tarkoitus sulkea loputkin ydinvoimalansa vuodenvaihteessa. Ukrainan sota ja Venäjän energiatoimitusten ehtyminen ovat kuitenkin aiheuttaneet energiakriisin, jossa energian riittävyydestä tänä talvena on aitoa huolta.

Hallituspuolueista Scholzin sosiaalidemokraatit ja liberaalipuolue FDP ovat kannattaneet ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämistä, mutta vihreät on hangannut vastaan, vaikka se on merkinnyt hiilivoiman käytön lisäämistä. Linja on kummastuttanut ympäri Eurooppaa ja saanut kritiikkiä muun muassa ilmastoaktivisti Greta Thunbergilta, jonka mielestä ydinvoimasta luopuminen ja sen korvaaminen hiilivoimalla on virhe.

Hallituspuolueet eivät päässeet ydinvoimaloista yhteisymmärrykseen, minkä jälkeen Scholz päätti kävellä asiassa vihreiden yli. Bild-lehti kuvaili tätä iskuksi vasten vihreitä edustavan talous- ja ilmaston­suoje­luministeri Robert Habeckin kasvoja. FDP oli päätökseen tyytyväinen, vaikka sen toive ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämisestä vuoteen 2024 ei täyttynytkään.

”On maamme ja taloutemme keskeinen intressi, että pidämme yllä kaikkea sähköntuottokapasiteettiamme tänä talvena”, FDP:tä edustava valtiovarainministeri Christian Lindner tviittasi.

Saksa päätti luopua vaiheittain ydinvoimasta vuoden 2011 Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen. Kuluneen vuosikymmenen aikana se ei kuitenkaan ole saanut korvattua ydinvoiman jättämää aukkoa puhtaalla energialla, vaan valtaosa energiantarpeesta on tähän asti täytetty venäläisellä fossiilienergialla.