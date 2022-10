Uusi ministeri hylkäsi lähes kaikki briteille luvatut veronalennukset

Parlamentissa maanantaina käydyssä keskustelussa pääministeri Liz Trussia on syytetty jopa Britannian talouden tuhoamisesta.

Britanniassa uusi valtiovarainministeri Jeremy Hunt romutti maanantaina lähes kaikki pääministeri Liz Trussin aiemmin lupaamat veronalennukset. Huntin taloussuunnitelman tavoitteena on rauhoitella markkinoita.

Huntin hylkäämien lupausten listalla on muun muassa tuloveron perustason lasku 20 prosentista 19:ään, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Hunt puuttui myös kotitalouksien energiatukeen. Kun aiemmin tuen sanottiin kestävän kaksi vuotta, nyt tukea luvataan vain ensi huhtikuuhun asti, jolloin sitä on luvattu tarkastella uudelleen.

Muutama tunti sen jälkeen, kun Hunt kertoi veronalennusten perumisesta, punnan arvo nousi yli kaksi prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden ja reilun prosentin suhteessa euroon.

Trussin ja perjantaina potkut saaneen Huntin edeltäjän Kwasi Kwartengin ilmoittamat veronalennukset aiheuttivat punnan arvon vajoamisen ennätyksellisen alas verrattuna dollariin. Hunt nimitettiin valtiovarainministeriksi perjantaina sen jälkeen, kun Kwarteng oli erotettu pestistä vain runsaan kuukauden jälkeen.

Alku ollut kivinen

Britannian parlamentin alahuoneessa maanantaina käydyssä keskustelussa on kritisoitu kovasanaisesti pääministeri Trussia ja hänen johtajuuttaan.

”Se, mitä olemme nähneet viime kuukausina, on yksi suurimmista nöyryytyksistä, mitä tämä maa on koskaan kokenut. Se on suoraan seurausta nykyisen pääministerin agendasta, jonka hän esitti pienelle osalle ihmisiä, jotka äänestivät hänet pääministeriksi”, latasi työväenpuolueen Angela Eagle BBC:n mukaan.

Liberaalidemokraattisen puolueen Sir Ed Davey taas roimi puheessaan konservatiivipuoluetta. ”Edellinen pääministeri murskasi yleisön luottamuksen hallitukseen. Nykyinen pääministeri on tuhonnut Britannian talouden. Sillä välin konservatiivien kansanedustajat ovat vain istuneet ja antaneet sen tapahtua.”

Pääministeri Truss on ollut vallassa vasta vähän yli kuukauden, mutta hänen hallituksensa valta horjuu jo nyt. Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen sanoi viikonloppuna, ettei hänen mukaansa olisi yllätys, jos maan konservatiivipuolueen johtaja vaihtuisi pian jo taas uudelleen.

Lue lisää: Pelastavatko ministerin potkut Britannian Liz Trussin ahdingosta? Tutkija: pääministeri vaihtuu luultavasti jo ennen vaaleja

Miettisen mukaan ongelmat kietoutuivat nimenomaan syyskuussa paljastetun budjetin ympärille. Siinä aliarvioitiin Miettisen mukaan Britannian julkisen talouden kestävyys sekä markkinoiden reaktio.

”Inflaatio on Britanniassa keskeinen ongelma. Trussin ideologisesti värittynyt pyrkimys lähteä alentamaan veroja tässä tilanteessa oli markkinoiden näkökulmasta virhe”, Miettinen arvioi.