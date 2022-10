Suora lähetys noin kello 16.30: EU:n ulkoministerit koolla sopimassa avusta Ukrainaan – luvassa myös Kiina-suhteen arviointia ja Iran-pakotteita

Hollannin ulkoministerin mukaan EU ei ole enää naiivi Kiinan suhteen.

EU:n ulkoministerit sopivat tänään maanantaina Ukrainan sotilaallisen avustamisen jatkosta myöntämällä uuden 500 miljoonan euron erän EU:n rauhanrahastosta sekä sopimalla 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttamisesta EU-alueella.

Luxemburgissa koolla olevat ulkoministerit käyvät läpi myös EU:n suhdetta Kiinaan sopivasti Kiinan viiden vuoden välein järjestettävän puoluekokouksen aikana.

Suomea edustaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

EU määritteli Kiinan ”systeemiseksi kilpailijaksi” jo vuonna 2019 tehdyssä Kiina-strategiassa. Tosin Kiina määriteltiin samaan aikaan myös kumppaniksi ja taloudelliseksi kilpailijaksi.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan myös Kiina-suhde on saanut uusia synkempiä sävyjä.

Nyt huolta on siitä, miten EU pääsisi irti liiasta riippuvuudesta Kiinan tuottamiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan muun muassa sähköautojen ja uusiutuvan energian tuotannossa. Pelkona on, että EU:lla on Kiinaan jo nyt samanlainen hyvin haavoittuva side kuin Venäjän fossiilienergiaan.

EU:ssa on ärtymystä myös siitä, että Kiina ei ole tuominnut Venäjän hyökkäystä ydinaseuhkailuista huolimatta, vaan pysyttelee vaiti.

Hollannin ulkoministeri Wopke Hoekstra puki tunnot sanoiksi saapuessaan Luxemburgin kokouspaikalle:

”EU:n vuoropuhelu Kiinan kanssa on nyt realistisempaa. Naiiviudesta on luovuttu.”

Ukrainalaissotilaiden koulutusoperaation mittakaava on EU:ssa uutta. Yksittäiset maat ovat kouluttaneet sotilaita muun muassa asejärjestelmien käyttöön, mutta nyt tarkoituksena on kouluttaa ensi alkuun 15 000 sotilasta pääosin Puolassa ja myös Saksassa.

Puolan ja Saksan kesken oli jonkin verran nokkapokkaa siitä, kumpi maa on koulutuksen komentokeskus. Ukrainalaiset itse toivoivat koulutuksen pääpaikan olevan naapurimaa Puolassa.

Kiista ratkaistaneen niin, että Puola hoitaa peruskoulutuksen ja Saksa tarjoaa erityisosaamista muun muassa lääkinnästä ja miinanraivauksesta noin 3 000 koulutettavalle.

EU:n ulkoministerit sopivat kokouksessaan uudesta 500 miljoonan euron avustuserästä Ukrainalle. Se katetaan EU:n rauhanrahastosta, johon oli budjetoitu 5,7 miljardia euroa vuoteen 2027.

Nyt rahastosta on uuden erän jälkeen käytetty yli neljä miljardia, vaikka budjettikautta on vielä vuosia jäljellä – ja rahastosta on ollut tarkoitus rahoittaa muutakin kuin Ukrainaa.

EU:n ulkosuhdehallinto pohtii parhaillaan, miten häämöttävä rahapula ratkaistaan.

Rauhanrahastosta katetaan kustannuksia jäsenmaille, jotka lähettävät aseellista apua Ukrainaan.