Yhdysvaltain Pohjois-Carolinassa ainakin viisi ihmistä kuollut ampumisessa

Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinan osavaltiossa tehdyssä ampumisessa on kuollut ainakin viisi ihmistä. Ampumisesta epäilty on poliisin mukaan otettu kiinni.

Ampuminen tapahtui Raleigh'n kaupungissa sijaitsevalla asuinalueella torstaina paikallista aikaa noin viideltä iltapäivällä. Yksi kuolleista on viranomaisten mukaan vapaalla ollut poliisi.

Ainakin kaksi ampumisessa loukkaantunutta ihmistä on hoidettavana sairaalassa, kertovat uutiskanava CNN ja sanomalehti New York Times. Yksi loukkaantuneista on poliisikoiranohjaaja, jolla ei ole hengenvaarallisia vammoja.

Aseväkivalta on merkittävä ongelma Yhdysvalloissa, ja kuolemaan johtavia ampumatapauksia on maassa säännöllisesti.

Tänä vuonna jo reilusti yli 34 000 ihmistä Yhdysvalloissa on kuollut ampuma-aseväkivallan seurauksena, selviää ampumisia tilastoivan Gun Violence Archiven seurannasta. Luvusta hieman yli puolet on itsemurhia.

Sivusto listaa myös joukkoampumisia, joita on sen mittarilla ollut tänä vuonna yli 530. Sivusto laskee joukkoampumisiksi tapaukset, joissa on ollut vähintään neljä joko haavoittunutta tai surmansa saanutta uhria, pois lukien mahdollisesti surmansa saanut ampuja.