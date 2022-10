Yhdysvallat toivoo Suomen ja Ruotsin liittyvän Natoon yhtä aikaa, sanoo ulkoministerön huippuvirkamies

Ulkoministeri Blinkeniä avustavan Derek Cholletin mukaan Suomen ja Ruotsin samanaikainen liittyminen jäseneksi olisi myös Naton etu. Chollet varoittaa STT:n haastattelussa ydinaseen käytön vakavista seurauksista: ”Venäläiset kyllä tietävät, mihin me pystymme.”

STT

Yhdysvallat toivoo Suomen ja Ruotsin liittyvän yhtä aikaa puolustusliitto Naton jäseniksi, sanoo Helsingissä vieraillut Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin neuvonantaja Derek Chollet STT:n haastattelussa. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin samanaikainen liittyminen olisi myös Naton edun mukaista, niin poliittisesti kuin yhteisen puolustuksen kannalta.

Nato-jäsenyyksien ratifiointia panttaava Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on viestittänyt maallaan olevan ongelmia lähinnä Ruotsin, ei niinkään Suomen kanssa. Tämä on herättänyt arveluja siitä, voisiko Turkki hyväksyä ainakin aluksi vain Suomen liittymisen Natoon.

”Meidän kongressimme äänesti Suomen ja Ruotsin samanaikaisen Natoon liittymisen puolesta, joten sitä me toivomme”, Chollet sanoo.

Turkin lisäksi Nato-maista vain Unkari ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä. Chollet kuitenkin korostaa jäsenyysprosessien edenneen hämmästyttävän nopeasti.

”Vielä vuosi sitten Suomen ja Ruotsin jäsenyys ei ollut ollenkaan tehtävälistallamme. Se oli kyllä haaveemme, mutta ei sellainen haave, jota pidimme mahdollisena”, Chollet kuvailee.

Lue lisää: Meneekö Suomi yksin Natoon, jos Ruotsin tielle tulee uusia kiviä? Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen vastaa Aamulehdelle

”Tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä”

Cholletin sanoista ei irtoa suoraa kritiikkiä Turkkia tai Unkaria kohtaan. Hänen mukaansa kaikki keskustelut osapuolten välillä ovat olleet tähän saakka hyvin ”rakentavia” ja niissä on ”edistytty” – eli on syytä olla optimisti.

”Suomi on toivottavasti pian Naton jäsen, joko tämän vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä”, Chollet ennustaa.

Ulkoministeriön neuvonantajana Chollet on ulkoministeri Blinkenin lähipiirissä ja voi toimia myös hänen diplomaattiedustajanaan kansainvälisissä neuvotteluissa.

Chollet on työskennellyt Yhdysvaltain ulkoministeriön lisäksi myös eri tutkimuslaitoksissa ja kirjoittanut kirjoja ulkopolitiikasta. Hallinnosta hänellä on työkokemusta niin Valkoisesta talosta kuin puolustusministeriöstä. Viimeksi mainittuun Chollet viittaa kertoessaan tietävänsä, kuinka läheinen kumppani Suomi on ollut Natolle.

”Siksi olemme niin innokkaita ja toiveikkaita sen suhteen, mitä tapahtuu kun Suomi liittyy Natoon”, Chollet hehkuttaa.

Sama tilannekuva Sanna Marinin kanssa

Ukrainan sodan osalta on viime päivinä arvuuteltu, onko Yhdysvallat kenties valmis neuvottelemaan jossain tilanteessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa tai etsimään tälle jonkinlaista kunniakasta ulospääsyä sodasta.

Cholletin mukaan linja ei ole muuttunut.

”Pomoni ulkoministeri Bliken on sanonut useaan otteeseen, ettemme päätä mitään Ukrainasta ilman Ukrainaa”, hän vakuuttaa.

Cholletin silmiin on sattunut myös pääministeri Sanna Marinista (sd) maailmalle levinnyt videopätkä, jossa Marin toteaa yksikantaan Venäjän lähdön pois Ukrainasta olevan tie pois sodasta.

”Minusta pääministerinne ilmaisi asian varsin kaunopuheisesti ja suoraan”, Chollet arvioi.

Cholletin mukaan Venäjän ydinasepuheet ovat olleet ”äärettömän vastuuttomia”, mutta merkkejä käytännön valmistautumisesta ydinaseen käyttöön ei ole nähty. Yhdysvallat seuraa tilannetta hyvin tarkasti, hän vakuuttaa

Venäjälle on tehty myös selväksi, että ydinaseen käytön seuraukset olisivat vakavat.

”Emme halua spekuloida sillä, mitä nuo seuraukset olisivat, mutta venäläiset kyllä tietävät hyvin, mihin me pystymme”, Chollet muotoilee.