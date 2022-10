Näin Ukraina etenee nyt rintamilla: ”Venäjän on pitänyt keksiä aina uudelleen ja uudelleen tavoitteensa”

Sotahistorian asiantuntija Emil Kastehelmi sanoo, että Ukrainan joukot ovat edenneet jopa poikkeuksellisella voimalla Luhanskin alueella. Alkava talvi herättää kysymysmerkkejä koko Venäjän hyökkäyksen kannalta.

Sotahistorian asiantuntija Emil Kastehelmi sanoo tiistaina 11. lokakuuta, että Ukraina on tehnyt hyvin merkittäviä saavutuksia Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. Kastehelmi on yksi ylläpitäjistä tilannekarttapalvelussa, joka tekee tarkkaa tietoa sotatilanteesta.

”Viimeisen kymmenen päivän aikana joukot ovat todella tehneet merkittävää etenemistä, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjän julkilausumat, näennäiset tavoitteet luisuvat käsistä”, Kastehelmi kommentoi.

Ukraina on tilannetta seuraavan kollegion tietojen perusteella puskenut miehittäjiä vahvasti itään. Kyliä vapautetaan alati. Vastahyökkäysten aktiivinen rintama-alue on suurin piirtein 75 kilometrin levyinen. Venäjän miehistövahvuus vaikuttaa hyvin alimitoitetulta, Kastehelmi arvioi.

”1. lokakuuta jälkeen Ukraina on pitkälti siirtänyt taisteluita Luhanskin alueelle. Näyttää siltä, että Luhanskin ja Donetskin alueet, jotka olivat Venäjälle tärkeitä, eivät pysy heillä.”

Donetsk

Kastehelmen mukaan koko pohjoinen Donetsk olisi hyvin pitkälti vapautettu. Etelämmässä venäläisjoukot ovat kuitenkin pystyneet etenemään jonkin verran. Yksi alueen keskeisistä kaupungeista on Bahmut, vaikka sen strateginen merkitys ei enää olekaan Venäjälle niin merkityksellinen kuin aiemmin. Merkitys oli suurempi, kun Venäjä hallitsi myös alueen pohjoisosaa. Jos venäläisjoukot yrittävät päästä kaupunkiin, se merkitsee kaupunkitaisteluita, jolloin viimeistään tilanne jäätyy infrastruktuurin vaikeuden takia.

”Kaupunki on kärsinyt hyvin laajoja tuhoja”, Kastehelmi kommentoi.

Zaporižžja

Vaikka Venäjä on pommittanut kaupunkia merkittävästi koko hyökkäyksen ajan, alueen rintamassa ei ole tapahtunut Kastehelmen mukaan suurta muutosta. Ukrainalaiset ovat saaneet hyökkäyksiä etenemään jonkin verran etelän suunnalla, mutta laajasta vastahyökkäyksestä ei voida vielä puhua.

”Jos jotain on toteutettu, se on tehty hyvin operaatioturvallisessa viitekehyksessä”, Kastehelmi sanoo ja tarkoittaa sitä, että Ukraina ei olisi sanonut etenemisestä mitään virallista, vaikka etenemistä olisikin tapahtunut.

Datan perusteella myöskään suurta hyökkäysvalmistelua ei ole käynnissä. Siviilikohteiden pommittamisen taustalla Venäjän on tarkoitus saada lähinnä pelotehyötyä.

Herson

Vielä muutama viikko sitten Ukraina puski vastahyökkäystään voimallisesti pohjoisesta etelään, mutta nyt Kastehelmen mukaan näyttää siltä, että hyökkäys on hiljentynyt ja asemat on saatu vakiinnutettua.

”Pientä epävarmuutta on siitä, missä ukrainalaiset tarkalleen ovat ja missä linja menee.”

Tilanne näyttää jämähtäneen. Ukraina sai paljon maa-alueita takaisin, mutta Venäjä pitää edelleen kiinni tärkeistä kohteista. Kastehelmi pohtii, onko tilanteessa kyse enemmän siitä, että Ukraina pitää omaehtoista taukoa taisteluista ja varautuu tulevaan vai ovatko venäläiset pitäneet tehokkaasti kiinni puolustustasoista.

”Todennäköisesti kyse on hieman molemmista, mutta hyökkäykset voivat jatkua jo lähitulevaisuudessa.”

Mitä seuraavaksi?

Kastehelmi arvioi, että alkava talvi ja niin kutsuttu mutakausi tekevät Venäjän tilanteesta heikon. Ukraina halunnee käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta se saa hyvin edenneen puolustuksensa jatkettua mahdollisimman pitkään. Venäjä puolestaan odottaa reserviläisiä, joita osittainen liikekannallepano Ukrainaan tuo.

Kysymykseen siitä, mitä Venäjä toimillaan haluaa, on vaikea vastata.

”Venäjä on läpi niin sanotun operaation eli täysimittaisen hyökkäyksen keksinyt uudelleen ja uudelleen tavoitteet. Kiovan valloittaminen meni pieleen, sitten tehtiin uusi tavoite itään eikä sekään onnistunut. Tavoitetta, strategiaa ja näkemystä on vaikea hahmottaa, kun Venäjä ei tiedä sitäkään, missä heidän länsirajansa tosiasiallisesti kulkee. Kokonaisuus on sekava.”

Valko-Venäjä ja Venäjä ilmoittivat epämääräisesti maanantaina, että mailla on tästä edespäin alueelliset joukot.

”Se, että irrationaaliset itsevaltiaat julistavat jotain, ei tarkoita sitä, että Valko-Venäjän osastot lähtisivät konventionaalisen sodankäynnin elementein Ukrainaan. Se olisi pelkkänä Venäjän käsinukkena toimimista, eikä mahdollinen operaatio ole suosittu valtion sisällä.”

Venäjä painostaa Valko-Venäjää todennäköisesti monilla keinoilla ja yrittää taivuttaa maata. Valtio ei voi kuin hävitä, jos se lähtisi hyökkäykseen mukaan, Kastehelmi arvioi.