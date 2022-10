Kaikkein suurin yllätys kapteeni Antti Pihlajamaalle oli se, että Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta tänä vuonna.

”Tulkintani mukaan Venäjän näkymä tulevaisuuteen on hyvin sumea. Venäjä on ottanut niin monta askelta eskalaation suuntaan, että paluuta siitä ei ole tai se on erittäin hankalaa, joten valitussa suunnassa on jatkettava. Niin sanottua ulospääsyä on vaikea nähdä, vaikka ongelmista varmasti tietoisia ollaankin.”

Näin Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan kuvailee Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, kapteeni Antti Pihlajamaa sen jälkeen, kun Venäjä iski kymmenillä ohjuksilla kaupunkeihin ympäri Ukrainan 10. lokakuuta. Iskuja on luonnehdittu jopa summittaisiksi, sillä ohjukset eivät iskeytyneet pelkästään, jos kohta ollenkaan sotilas- tai energiakohteisiin, vaan myös esimerkiksi puistoon. Pihlajamaan mukaan se on saattanut olla myös tavoite.

”Näin Venäjä pyrkii osoittamaan, että kukaan tai mikään ei ole turvassa. Tärkeä havainto on, että iskut eivät ole keinona uusi. Näistä iskuista erityisen teki se, että kevään jälkeen on muualla Ukrainassa ollut hiljaisempaa, ja ajatus on ollut, että sota on siirtynyt enemmän rintamille itään ja vaikkapa Kiovan keskusta on säästynyt. Kaikkiaan iskut olivat jatkumoa aiemmalle”, Pihlajamaa arvioi.

Iskurypäs voi olla Venäjän tapa etsiä epäsuoria keinoja kääntää hyökkäyksen asetelma edukseen. Muita lähiviikkojen tapahtumia ovat olleet Venäjän osittainen liikekannallepano, valekansanäänestykset, laittomat Ukrainan alueiden liitokset Venäjään ja Venäjän sekä Valko-Venäjän ilmoitus yhteisistä alueellisista joukoista. Iskut muun muassa Zaporižžjassa ja Lvivissä jatkuivat kiivaina tiistaina.

”Luulen, että Venäjän iso päämäärä on edelleen suoraan sanottuna Ukrainan valtion olemassaolon lopettaminen. Miten Venäjä siihen kuvittelee pääsevänsä, on hyvin epäselvää ja kyseenalaista.”

Presidentti Sauli Niinistö toisti Suomen kannan vierailullaan Norjassa alkuviikolla: ainoa tapa lopettaa tilanne on, että Venäjä lähtee pois Ukrainasta. Diplomaattisista keinoista Niinistö totesi, että sen elementtejä on pyrittävä hyödyntämään aina, mutta vain ja ainoastaan diplomatian tie loppui, kun Venäjä todella aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä.

Ihmiset pakenivat Ukrainan pääkaupungin Kiovan metrotunneleihin sen jälkeen, kun siinä vaiheessa vielä epäillyt Venäjän ilmaiskut osuivat kaupunkiin 24. helmikuuta vuonna 2022. Lokakuussa noin lähes kahdeksan kuukautta myöhemmin asukkaat joutuivat piiloutumaan tunneleihin uudelleen.

Mahdollisen raja siirtynyt

Venäjä viestitti tiistaina, että lännen aseellisen avun jatkuminen Ukrainaan voisi tarkoittaa niin sanottujen punaisten viivojen ylittämistä. Tämän jälkeen Venäjän olisi toimittava. Pihlajamaa pitää tätä retoriikkana. Yhdysvallat ja Saksa ilmoittivat heti maanantain iskujen jälkeen, että ne lähettävät Ukrainaan pikavauhtia kehittynyttä aseistusta muun muassa ilmatorjuntaan. Juuri ilmatorjunta on ollut Ukrainalle tärkeää, ja maanantain ohjusiskuista Ukraina kertoi pudottaneensa ennen ohjusten iskeytymistä maahan noin puolet.

Pihlajamaa pitää sitä merkittävänä onnistumisena, sillä maantieteellisesti laajan ja vasta uutta kalustoa käyttöönsä saaneen maan on vaikea yhteen sovittaa ilmapuolustusta nopeasti ja tehokkaasti.

”Hyvin monenlaista on jo tapahtunut ja lännessä on menty paljon pidemmälle kuin mitä ehkä olisi voitu kuvitella, varsinkin Saksan osalta. Niin sanotun mahdollisen rajoja on siirretty paljon pian kahdeksan kuukautta jatkuneen hyökkäyksen aikana siitä, miten länsi voi tällaisessa tilanteessa auttaa. Koko ajan tehdään varmasti harkintaa, mitä Ukrainaan voidaan lähettää niin oman puolustustason ylläpitämisen osalta kuin muutenkin. Ei ole selvää, mitä Venäjä näillä mahdollisilla vastatoimilla tarkoittaa, onko niitä Kremlissä linjattukaan”, Pihlajamaa pohtii.

Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan lännen antaman aseavun määrää pitäisi nostaa huomattavasti suuremmaksi kuin mitä se nyt on. Pihlajamaa näkee, että taustalla käydään varmasti laajoja keskusteluja siitä, mitä länsi voi Ukrainaan toimittaa. Yhtenä huolenaiheena on se, millaiseksi lännen apu Venäjällä koetaan.

”Jää nähtäväksi, lähettääkö länsi Ukrainaan paljon puhuttuja pidemmän kantaman tykistöohjuksia. Sitä on vaikea arvioida.”

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Muta-aika ja talvi alkavat. Taistelurintamilla sillä on suuri merkitys, sillä pitkiä päällystämättömiä teitä on paljon. Pihlajamaa toteaa, että se ei tule kummallekaan puolelle yllätyksenä. Ukraina on joka tapauksessa työntänyt venäläismiehittäjiä syvemmälle itään viimeisten viikkojen aikana jopa poikkeuksellisella vauhdilla.

”Maa pyrkii hyödyntämään tilannetta. Otollisin aika Ukrainan vastarinnalle menee hetkeksi pois, kun sää muuttuu, mutta se ei poissulje sitä, että talvellakin jotain tapahtuisi.”

Pihlajamaa ei halua ottaa suoraan kantaa sotilaiden määriin rintamalla. Luvut liikkuvat viisinumeroisista kuusinumeroisiin kummallakin puolella. Kyse on kapteenin mukaan teoreettisesta määrästä, sillä taistelukyky ja -valmius ovat eri asia kuin määrä.

”Venäjän osittainen liikekannallepano varmasti vaikuttaa jossain kohtaa, mutta sen merkityksen asettaminen yhteen muottiin ei ole järkevää”, Pihlajamaa toteaa.

Entä ydinaseet?

Presidentti Vladimir Putin on kiihtyvään tahtiin maininnut ydinaseiden uhan. Pihlajamaan arvion mukaan mikään ei ole muuttunut viimeisten viikkojen aikana.

”Osittain varmaan tätä Kremlissä toivotaankin. Mitään ei tarvitse tehdä, mutta aihe herättää pelkoa. Toki silmät on pidettävä auki koko ajan ja oltava tilanteen tasalla, mutta tematiikan normalisointi on vaarallista”, Pihlajamaa toteaa.

Onko mikään yllättänyt Venäjän hyökkäyksessä?

”Kaikkein suurin yllätys on ollut 24. helmikuuta, kun tämä alkoi.”

