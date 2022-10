Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin valkovenäläiselle ihmisoikeusaktivistille Ales Bjaljatskille sekä kahdelle ihmisoikeusjärjestölle

Palkinnon saaja julistettiin Norjan pääkaupungissa Oslossa perjantaina.

Nobel-komitea jakoi perjantaina Nobelin rauhanpalkinnon. Valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski on yksi tämän vuoden palkituista.

Nobelin rauhanpalkinnon saavat valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski, ukrainalainen ihmisoikeusjärjestö Center for civil liberties ja venäläinen ihmisoikeusjärjestö Memorial.

Norjan Nobel-komitea kertoi haluavansa valinnallaan palkita kansalaisyhteiskunnassa tehtyä työtä rauhan ja demokratian puolesta.

Bjaljatski sai jo vuonna 2014 ihmisoikeuspalkinnon, kun kansainvälinen Civil Rights Defenders -järjestö myönsi hänelle palkinnon. Hänet on tuomittu veronkierrosta, joskin ihmisoikeusaktivistit pitävät tuomiota poliittisena ja Bjaljatskia mielipidevankina.

Valkovenäläinen oppositiopoliitikko ja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantaja Franak Vjatšorka kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan palkinnon olevan tunnustus kaikille Valko-Venäjän poliittisille vangeille, jotka vastustavat Aljaksandr Lukašenkan ”diktatuuria”. Vjatšorkan kertoo, että Bjaljatski kärsii tuomiotaan epäinhimillisissä olosuhteissa ja toivoo rauhanpalkinnon auttavan Bjaljatskin vapauttamisessa.

Center for Civil Liberties on puolestaan vuonna 2007 perustettu järjestö, joka on muun muassa dokumentoinut Krimin niemimaalla tapahtuvaa poliittista vainoa ja kansainvälisiä rikoksia Donbasin alueella.

Memorial-järjestö perustettiin vuonna 1989 ja se määrättiin kuluvana vuonna lakkautettavaksi. Järjestö on tutkinut muun muassa Neuvostoliiton aikaisia julmuuksia sekä pyrkinyt suojelemaan ihmisoikeuksia erityisesti konfliktialueilla Memorial Human Rights Centren kautta.

Palkinnon saajat julistettiin Norjan pääkaupungissa Oslossa noin kello 12 Suomen aikaa.

Viime vuonna palkinnon sai kaksi toimittajaa, filippiiniläinen Maria Ressa ja venäläinen Dmitri Muratov.

