Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori pitää ydinaseen käyttöä Ukrainassa hyvin epätodennäköisenä.

Venäjän sotamenestys Ukrainassa on laskusuunnassa, ja se on jatkanut uhkauksiaan ydinaseen mahdollisesta käytöstä. Yhdysvallat on puolestaan uhannut Venäjää rajuilla vastatoimilla, jos se ydinaseeseen turvautuu.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi torstaina, että maailmaa uhkaavat ”lopun ajat” ensi kertaa sitten kylmän sodan. Biden viittasi vuoden 1962 Kuuban kriisiin, kun Yhdysvallat ja silloinen Neuvostoliitto ajautuivat lähelle ydinsotaa. Bidenin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ”ei pilaile” uhatessaan käyttää ydinaseita.

Tilanne on herättänyt pelkoa mahdollisesta ydinsodan syttymisestä.

Ydinaseisiin perehtynyt Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori ei pidä ydinaseen käyttöä todennäköisenä.

”Koska aseet ovat olemassa, niitä voidaan myös käyttää. Pidän sitä kuitenkin erittäin, erittäin epätodennäköisenä. Mitään sellaista tiedustelutietoa ei ole ainakaan julkisuudessa näkynyt, että että ydinasehyökkäystä valmisteltaisiin.”

Ydinaseisiin perehtynyt Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori ei usko Putinin käyttävän ydinasetta Ukrainassa. Vuori kuvattiin Tampereen yliopiston johtajuussymposiumissa 9. heinäkuuta 2022.

Sekä Venäjällä että Yhdysvalloilla on hallinnassaan niin paljon ydinaseita, että kukaan tuskin täysimittaista ydinsotaa haluaa. Ydinaseita halutaan omistaa niiden pelotevaikutuksen takia.

Vuoren mielestä ydinaseella uhkailu on osa Putinin taktiikkaa, jonka tarkoituksena on herättää pelkoa ja aiheuttaa säröjä Venäjän vastaiseen rintamaan. ”Länsimediassa on puhuttu paljon ydinasevaarasta. Se kauhistuttaa ja saa aikaan juuri sitä, mitä Putin tavoittelee.”

"Vaikka kotiyleisölle puhutaan, että Venäjän vastustaja on koko länsi ja Nato, ydinasepuhetta voi tulkita myös niin, että nimenomaan Naton halutaan pysyvän erossa tästä konfliktista.”

Vuori kertoo muun muassa Yhdysvaltain presidentin Richard Nixonin käyttäneen aikanaan niin sanottua ”hullun johtajan taktiikkaa”.

”Hän ikään kuin esitti olevansa niin pähkähullu, että hän voisi käyttää ydinasetta. Tarkoitus oli aiheuttaa vastustajassa epätietoisuutta. Sitä ei tiedetä, kuinka laskelmoidusta näytelmästä Putinin kohdalla on kyse.”

Vuoren mukaan on mahdollista, että Putin käyttää tarkoituksella termejä, joilla ei ole suoraa voimaa Venäjän virallisessa järjestelmässä. Esimerkiksi hyökkäyksen alkamisen yhteydessä helmikuun lopulla Putin määräsi Venäjän ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan

Tällaista käsitettä Venäjän sotilasjärjestelmässä ei Vuoren mukaan ole. ”Tämä viittaa siihen, että puhe oli suunnattu nimenomaan Venäjän ulkopuolelle pidätevaikutusta luomaan.”

Venäjän ydinasedoktriini

Sekä Venäjä että Yhdysvallat pidättävät itsellään oikeuden ydinaseen ensikäyttöön. Myös Natolla on yhä oikeus ensikäyttöön.

Venäjän ydinasedoktriinissa on neljä skenaariota, joissa ydinaseen käyttö oikeutetaan.

Ennakkovaroitusjärjestelmä varoittaa, että Venäjä on ydinaseiskun kohteena. Ohjukset ovat tuolloin jo ilmassa. Venäjää vastaan on tehty ensi-isku ydinaseella tai muilla joukkotuhoaseilla. Jos tavanomaisin asein hyökätään kriittisiin sotilaskohteisiin ja hyökkäys kyseenalaistaa Venäjän kykyä käyttää ydinaseita tai jos hyökätään Venäjän poliittista johtoa vastaan. Venäjää vastaan hyökätään tavanomaisin asein tavalla, joka vaarantaa Venäjän valtion olemassaolon.

Kohdista viimeinen on tulkinnaltaan lavein. Keskiviikkona Putin allekirjoitti lain, jonka perusteella neljä Ukrainan aluetta liitetään Venäjään. Laittomasti liitetyt alueet eivät ole kokonaisuudessaan Venäjän hallussa.

Juha Vuori, voiko Venäjä tulkita neljättä kohtaa niin, että Ukraina hyökkää nyt Venäjän alueella tavalla, joka vaarantaa valtion olemassaolon?

Jos ajatellaan, että Ukraina loukkaisi nyt Venäjän valtion rajojen koskemattomuutta, sitä on tapahtunut jo aikaisemminkin, kun esimerkiksi laittomasti Venäjään liitetylle Krimin alueelle on tehty iskuja.

Alueet, jotka Venäjä on julistanut osaksi Venäjää, eivät ole Venäjän hallussa. Käytännössä tilanne on ollut päällä jo jonkin aikaa eikä Venäjä ole vielä ydinasetta käyttänyt.

Millainen olisi lännen vastareaktio, jos Venäjä ydinasetta käyttäisi?

Yhdysvaltain ulkoministeriö on sanonut julkisesti, että ydinaseen käytöstä olisi katastrofaaliset seuraukset. Sitä se ei ole kuitenkaan julkisesti täsmentänyt, mitä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa.

Jos Venäjä ydinasetta käyttäisi, paine vastatoimiin olisi iso, sillä ydinaseita voitaisiin sen jälkeen käyttää missä vaan. Olisi viestittävä, että tällaista ei hyväksytä. En kuitenkaan näe, että vastaus ydinaseilla olisi tarkoituksenmukainen. Se voisi johtaa ydinsotasykliin.

Ukrainassa on käynyt ilmi, että USA:n sotateknologia on varsin ylivertaista Venäjään verrattuna. Vastaisku voisi olla Venäjän sodankäyntikyvyn täydellinen lamauttaminen Ukrainassa tavanomaisin asein. Kun kohteet olisivat vain Ukrainassa, iskut eivät kohdistuisi Venäjän ydinmaalle, eivätkä ne näin kyseenalaistaisi Venäjän valtion olemassaoloa.

Mitä muita ydinaseisiin liittyviä toimia Venäjältä voidaan odottaa?

Venäjä on ratifioinut kattavan ydinkoekieltosopimuksen. Jos se tekisi ydinkokeen, se rikkoisi sopimusta. Ydinkokeen sijaan voidaan testata esimerkiksi jotakin ydinaseiden toimitusjärjestelmää. Ennen hyökkäystä tehtiin laaja sotilasharjoitus, jossa mukana oli strategisia ydinjoukkoja. Näin muistutettiin, että tällaista kapasiteettia on.