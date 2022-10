Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigua on vaadittu vastuuseen Venäjän heikosta sotamenestyksestä Ukrainassa. Wagner-joukkojen omistajan Jevgeni Prigožinin mediayhtiön kerrotaan levittäneen epäsuotuisaa tietoa Šoigusta.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin tukijoiden on kerrottu ajautuneen yhä vaikeampiin kiistoihin keskenään. Ukrainassa sotivien yksityisarmeijoiden johtajat, Wagner-palkkasotilas­ryhmän omistava Jevgeni Prigožin ja Venäjään kuuluvan Tšetšenian tasavallan johtaja Ramzan Kadyrov ovat vaatineet Kremliltä sotastrategian muutosta ja kovempia toimia.

Kadyrovin ja Prigožinin joukot ovat monissa asioissa avoimesti vastakkaisella kannalla kuin puolustusministeri Sergei Šoigun johtama Venäjän puolustusministeriö, jolla on virallinen vastuu niin kutsutusta ”erikoisoperaatiosta”.

Kadyrovin ja Prigožinin yhteneväisestä Šoigu-kritiikistä on kertonut esimerkiksi maanpaossa olevan venäläislehti Meduza.

Šoigua on viime aikoina vaadittu vastuuseen Venäjän heikosta sotamenestyksestä Ukrainassa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi katsauksessaan keskiviikkona, että Venäjällä kasvava kritiikki "osittaista” liikekannalle­panoa kohtaan yhdistettynä Venäjän raskaisiin tappioihin Ukrainassa ajavat presidentti Vladimir Putinin todennäköisesti tekemään syntipukin maan puolustus­ministeriöstä ja erityisesti puolustusministeri Šoigusta.

Torstaina sosiaalisessa mediassa alkoi kiertää video, jossa Venäjän asettaman Hersonin alueen nukkehallituksen varajohtaja Kirill Stremousov sanoi, että Šoigun pitäisi ampua itsensä.

Samana päivänä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa kiersi myös video huonosti varustelluista venäläissotilaista Venäjän Belgorodin alueella. Sotilaiden väitettiin olevan liikekannallepanossa värvättyjä. Videolla sotilaat kertovat monien heistä sairastavan, elävän "eläimellisissä olosuhteissa" ja ostavan itse ruokansa ja univormunsa. He kertovat olevansa rintamalle täysin valmistautumattomia.

Yhdysvaltalaisrahoitteisen Radio Svobodan toimittaja Mark Krutov huomasi, että yhdellä videon sotilaista oli hihassaan palkkasotilas­ryhmä Wagnerin merkki. Tämä herätti kysymyksiä siitä, voisiko video olla lavastettu. Krutovin mukaan videota julkaistiin ”Wagner-myönteisillä kanavilla”.

Asiasta kertoi myös BBC:n venäjänkielinen palvelu, joka sekin kertoi toimittajien huomioista ja siitä, että video voisi olla Prigožinin provokaatio.

Toisaalta BBC:n palvelu kertoi, että myös Venäjän valtionmedia oli jakanut videota: Ria Novostin lähteen mukaan kyseessä olisi oikea liikekannalle­panossa värvättyjen joukko, joka olisi ollut matkalla koulutuskeskukseen eikä sotaan.

Prigožinin lehdistöpalvelu ei BBC:n venäjänkielisen palvelun mukaan kommentoinut asiaa.

Huomiota herätti myös kolmas video.

Siinä Moskovan poliisi väitetysti pidättää Aleksei Slobodenjukin, joka Venäjän valtionmedian mukaan työskentelee Prigožinin Patriot-mediayhtymälle. Hän ylläpitää useita Telegram-kanavia, jotka ovat venäläismedian mukaan hyökänneet puolustusministeri Šoigua sekä duuman puhemies Vjatšeslav Volodinia vastaan.

Slobodenjuk tosin pidätettiin myös elokuussa petoksesta epäiltynä. Asiasta kertoivat esimerkiksi uutistoimisto Tass ja Kommersant-julkaisu.

Videolla seurataan, kun miehet tarttuvat parkkihallissa ihmiseen ja pitävät häntä maassa. Yhden pitelijän liivin selässä lukee ”SOBR”, mikä tarkoittaa Venäjän kansallis­kaartin alaisuudessa toimivia nopean toiminnan joukkoja. Kansalliskaarti on yksi Venäjän sisäisestä järjestyksenpidosta huolehtivista tahoista.

Videon alkuperästä tai aitoudesta ei ole tietoa. Se kuitenkin nostatti huhuja sisäisestä valta­kamppailusta ja epäluottamuksesta – jopa Putinin varoituksesta Prigožinille lopettaa Venäjän puolustusvoimien haastaminen.