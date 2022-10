Uutiskertaus Kaasuputkivuodot

Kuluvalla viikolla Nord Streamin kaasuputkissa 1 ja 2 on havaittu yhteensä neljä vuotoa. Putket kulkevat Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan.

Useat eurooppalaiset johtajat ovat sanoneet, että vuodot on aiheutettu tahallisesti. Taustalla on epäilty olleen valtiollinen toimija. Moni taho on syyttänyt vuodoista Venäjää.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa. Presidentti Vladimir Putin syytti tapahtuneesta perjantaina Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia.

Kaasuputkien on arvioitu vuotavan sunnuntaihin saakka.