Onko Nord Streamin vuoto Venäjän varoitus lännelle? Näin asiantuntijat arvioivat: ”Pyrkii levittämään pelkoa ja epävarmuutta”

Muun muassa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu pohtii, voisiko Nord Streamin vuodon takana olla Venäjän halu varoittaa kyvyistään.

Jos Nord Streamin kaasuvuotojen syyksi osoittautuu Venäjän sabotaasi, kyseessä olisi ”mahdollisesti ensimmäinen selvä alueellinen heijastevaikutus hyökkäyssodasta Ukrainassa”.

Näin arvioi Twitterissä Suomen ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu. Pesun erikoisalaa ovat Suomen ulko- ja puolustuspolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus.

”Kaikki on toki vielä spekulatiivista, mutta Venäjällä voidaan nähdä olevan halu ja kyky toteuttaa räjähdykset, vaikka kyseessä on oma infra. Se on kehittänyt kykyjä muun muassa merenalaisten datakaapelien vaurioittamiseen”, Pesu kirjoittaa.

Kaasuputkien vaurioituminen lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta tapahtui maanantaina, jolloin Ruotsin ja Tanskan mittausasemilla havaittiin vedenalaisesta räjähdyksestä kielivää värähtelyä.

On lähes mahdotonta, että kyseessä olisi sattuma tai onnettomuus. On myös syytä uskoa, että näin merkittävä sabotaasi syvällä merialueella vaatii suuria resursseja, joita yleensä on vain valtiollisilla toimijoilla.

Venäjällä voi olla motiivi

Pesu kirjoittaa Twitter-ketjussaan, että Venäjällä voisi olla motiivi putkien särkemiseen, jotta se voisi antaa varoituksen Ukrainaa sodassa tukevalle Euroopalle.

Nord Stream 1 on jo ennestään Venäjän sulkema ja Nord Stream 2 jätettiin avaamatta juuri Venäjän hyökkäyksen alla osana Euroopan Venäjälle asettamia pakotteita. Putkien rikkoutuminen ei siis vähennä kaasun tuloa Eurooppaan tässä ja nyt, vaikka se vaikeuttaakin putkien palauttamista käyttöön.

Siksi Pesu pohtii, että mahdollisen sabotaasin motiivi voisi olla hieman monimutkaisempi.

Lue lisää: Tämä Nord Stream -kaasuputkien vuodoista tiedetään nyt: Tanskan pääministerin mukaan taustalla tietoinen toiminta, Ruotsi tutkii törkeänä tuhotyönä, alueella kaksi räjähdystä

”Räjähdykset eivät suoraan heikennä Euroopan energiaturvallisuutta. NS1 on suljettu ja NS2 tunnetusti laitettiin jäihin. Niillä voi kuitenkin olla psykologinen vaikutus. Vastaava teko nimittäin voidaan toteuttaa muualla – esimerkiksi Norjasta Eurooppaan kulkevissa putkistoissa.”

Norjan merkitys Euroopan energiaturvallisuuden takaajana on kasvanut. Venäjällä voisi Pesun mukaan olla halua viestiä Euroopalle, että tällainen meren pohjassa kulkevien putkien vahingoittaminen kuuluu sen keinovalikoimaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon julistaessaan entistä selvemmin sanoin, että Venäjä käy sotaa Ukrainan lisäksi myös koko länttä vastaan.

Putin sanoi puheessaan venäläisille television katselijoille, että lännen tavoite on ”tuhota maamme lopullisesti”.

”Singnaali haavoittuvuudestamme”

Pesu ei ole ainut tutkija, joka on spekuloinut julkisesti Venäjän uhkailumotiivilla. Samanlaiseen pohdintaan päätyi Twitter-ketjussaan myös saksalainen energiamarkkinatutkija ja professori Lion Hirth.

Hirth kirjoittaa, että kyseessä täytyy olla valtiollinen toimija ja niistä todennäköisin epäilty on Venäjä.

”Tämä voisi olla signaali meidän energiainfrastruktuurimme haavoittuvuudesta”, Hirth pohtii.

”Nämä Gazpromin omistamat putket kansainvälisillä vesillä eivät nyt toimittaneet kaasua, mutta vastaava hyökkäys kaasuputkeen, joka kulkee Norjasta Britanniaan, Saksaan tai Puolaan, vaikuttaisi suuresti Euroopan kaasun tarjontaan”, Hirth kirjoittaa.

Hirth kiinnitti twiiteissään huomiota myös ajalliseen yhteneväisyyteen: tiistaina eli päivä Nord Streamin vuodon alkamisen jälkeen vihittiin käyttöön Norjasta Puolaan kaasua kuljettava Baltic Pipe, jonka on määrä vähentää Puolan energiariippuvuutta Venäjästä. Myös Baltic Pipe kulkee Itämeren pohjassa.

”Ei voi olla onnettomuus”

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen kommentoi aiemmin tiistaina, että vuotojen taustalla saattaa olla Venäjä.

”On selvää, ettei se voi olla mikään onnettomuus, kun vuotoja tapahtuu kummassakin putkessa. Kaikille on selvää, että kyse on Venäjästä”, Tynkkynen toteaa.

Tämä kertoo Tynkkysen mielestä siitä, että Venäjä on aseistanut myös kaikki virrat ja infrastruktuurit, jotka sillä on käytettävissä. Tämä on nyt yksi eskalaation esimerkki, hän sanoo.

Venäjä voisi hyötyä Nord Stream -putkien vaurioittamisesta kahdella tavalla. Ensinnäkin kyse on vallankäytöstä, jolla Venäjä pyrkii pelottelemaan talveen valmistautuvaa Eurooppaa. Kyse on psykologisesta sodasta.

”Venäjä pyrkii osoittamaan valtansa ja näyttämään, että se pystyy tekemään pahaa Euroopalle. Tämä on aivan keskeistä”, Tynkkynen sanoo.

”Selkeä varoitus lännelle”

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola puolestaan tviittasi, että Venäjä on toisella merialueella eli Mustallamerellä sabotoinut maailman viljakuljetuksia.

”Globaalien huoltovarmuusreittien estämisellä on saavutettavissa tiettyä rikkomisetua. Oman kaasuputken katkaisu kyllä melko elehtivää. Aiheutetaan samalla ympäristöongelma.”

Aaltola kirjoittaa, että Venäjä demonstroi kykyjään.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri puolestaan kirjoittaa, että Venäjä on tiedustellut, valmistellut ja harjoitellut vedenalaisen infrastruktuurin kuten kaasuputkien ja tietoliikennekaapelien rikkomista jo vuosia. Toveri pitää tapahtunutta selkeänä varoituksena lännelle.

”Venäjä pyrkii levittämään pelkoa ja epävarmuutta eikä kaihda mitään keinoja sen tekemiseksi. Vedenalainen infra on hyvä kohde koska sitä on vaikea suojata. Uudet iskut aiheuttaisivat epävarmuutta jo muutenkin herkillä energiamarkkinoilla”, Toveri jatkaa.