Venäjän valekansanäänestykset Ukrainassa päättyvät – lopputulos on jo etukäteen selvä

Ukrainalaisten mukaan äänestyksiin on liittynyt lukuisia väärinkäytöksiä. Brittitiedustelu: Putin saattaa ilmoittaa alueiden liittämisestä Venäjään perjantaina.

Kiova/Moskova

Venäjän miehittämien Ukrainan alueiden näennäiset kansanäänestykset Venäjään liittymisestä päättyvät tänään. Perjantaina alkaneita lumeäänestyksiä järjestettiin Luhanskin, Donetskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueilla.

Ukrainalaisten mukaan äänestyksiin on liittynyt lukuisia väärinkäytöksiä. Ihmisiä on muun muassa kielletty poistumasta alueilta ennen kuin äänestykset on pidetty sekä heitä on uhkailtu, viety väkisin äänestämään ja uhattu ottaa vangiksi, jos he eivät äänestä.

Länsimaat ovat sanoneet, ettei äänestyksillä ole mitään merkitystä ja niiden tulokset ovat mitättömiä. Euroopan unionin edustajan mukaan äänestykset ovat puhdasta huijausta.

Venäjän joukot ovat tässä kuussa olleet vaikeuksissa sekä Ukrainan itä- että eteläosissa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on siksi halunnut vauhdittaa kansanäänestysten järjestämistä Venäjän vallan vakiinnuttamiseksi alueilla.

Putinin odotetaan pitävän puheen parlamentin molemmille kamareille perjantaina. Britannian sotilastiedustelun mukaan on olemassa "realistinen mahdollisuus", että Putin tuolloin ilmoittaa neljän ukrainalaisalueen liittämisestä Venäjään.

Brittitiedustelun mukaan Venäjällä toivotaan liittämisilmoituksen lisäävän tukea Ukrainan sodalle. Toisaalta tappiot taistelukentällä sekä kompastellen edennyt liikekannallepano vaikuttavat juuri päinvastaiseen suuntaan, Britannian tiedustelu arvioi.

Ukrainalta anastetuista alueista uusi federaatiopiiri?

Venäläisten mediatietojen mukaan neljästä liitettävästä Ukrainan alueesta halutaan muodostaa yhdessä Krimin kanssa uusi, yhdeksäs federaatiopiiri Venäjälle. Vuodesta 2014 saakka laittomasti miehitetty Krim kuuluu tällä hetkellä Venäjän eteläiseen federaatiopiiriin.

Putinin edustajaksi uuteen federaatiopiiriin on mediatietojen mukaan nousemassa presidentin läheinen liittolainen Dmitri Rogozin.

Putin on aiemmin sanonut, että Venäjä käyttää kaikkia keinoja omien alueidensa suojelemiseksi. Näin ollen neljän alueen liittäminen Venäjään voisi tarkoittaa, että Venäjä siirtäisi niille strategisia ydinaseita estääkseen Ukrainan yritykset vallata alueet takaisin.

Venäjän tukemat johtajat vallatuilla alueilla ovat kertoneet, että äänestysten alustavia tuloksia voi olla luvassa tiistai-iltana tai seuraavina päivinä.

Venäjä käytti niin kutsuttua kansanäänestystä myös vuonna 2014 liittäessään Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan itseensä. Myös silloin tarkkailijat pitivät lopputulosta itsestään selvänä, ja sama tilanne on nyt: vaalivirkailijat ovat vieneet vaaliuurnia ovelta ovelle usein Venäjän armeijan joukkojen saattelemana.

Ennen äänestyksen päättymistä Britannian hallitus asetti pakotteita yhteensä yli 90 venäläiselle ihmiselle ja organisaatiolle kansanäänestyksen vuoksi. Ulkoministeri James Cleverly sanoi lausunnossa, että aseella uhaten järjestetyt kansanäänestykset eivät voi olla vapaat tai reilut ja että Britannia ei koskaan tule tunnustamaan sellaisten lopputulosta.