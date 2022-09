Italiassa moni asia kielii nyt suuresta pettymyksestä vanhoihin valtapuolueisiin, sanoo tutkija – ”Jonossa seuraava, johon toivo laitetaan”

Äärioikeistolainen Italian veljet on odotetusti voittamassa maan ennenaikaiset parlamenttivaalit. Tutkija arvioi, että arvokysymyksissä oikeistoblokkiin pohjaava hallitus tulisi olemaan konservatiivinen, mutta vaalilupauksensa veroalennuksista ja eläkkeiden nostosta se voi joutua nielemään.

”Kiitos Italia.” Näin julisti Italian veljet -puoluetta johtavan Giorgia Melonin kyltti maanantaina 26. syyskuuta, kun Meloni puhui kannattajilleen ja puolueväelleen Roomassa. Meloni on mitä luultavammin nousemassa Italian vuosikymmeniin fasistisimman hallituksen johtoon.

Italiassa oikeistoblokki näyttää voittaneen maan parlamenttivaalit. Suurimmaksi puolueeksi nousee odotetusti äärioikeistolainen Italian veljet, jonka johtajasta Giorgia Melonista on luultavasti tulossa maan ensimmäinen naispääministeri.

Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan Italian veljet on saamassa äänistä yli 25 prosenttia. Fasismin perinnöstä syntyneen puolueen nousu on ollut huima. Edellisissä vaaleissa vuonna 2018 puolue sai vain noin neljä prosenttia äänistä.

Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta näkee vaalituloksen kielivän italialaisten pettymyksestä vanhoihin valtapuolueisiin. ”Kaikki muut puolueet ovat olleet vallassa, eivätkä ole vastanneet ihmisten toiveisiin. Giorgia Meloni on jonossa seuraava, johon toivo laitetaan.”

Ronkaisen mukaan myös romahdus äänestysaktiivisuudessa kertoo pettymyksestä demokratiaan ja vaaleihin. Äänestysaktiivisuus putosi edellisten vaalien vajaasta 73 prosentista kymmenen prosenttiyksikköä. ”Näyttäisi vielä olevan niin, että vauras pohjoinen äänesti, mutta etelässä äänestysaktiivisuus laski erittäin paljon. Italian jakautuneisuus jatkuu ja poliittinen apatia leviää.”

Parlamenttivaalit järjestettiin Italiassa ennenaikaisesti, koska entisen pääministerin Mario Draghin hallitus hajosi kesällä.

Italian parlamenttivaaleissa kovaan tulokseen yltäneen oikeistoblokin johtajat, eli Legan Matteo Salvini (vasemmalla), Forza Italian Silvio Berlusconi ja Italian veljet -puolueen Giorgia Meloni, seisoivat rinnakkain vaalikampanjan käydessä kiivaana torstaina 22. syyskuuta Roomassa.

Konservatiivista politiikkaa

Italiassa on puhuttu nyt paljon muutoksesta, mutta Ronkaisen mukaan se, mitä muutos käytännössä voisi tarkoittaa, on auki. Todennäköiseltä kuitenkin näyttää, että seuraava hallitus muodostuu Melonin Italian veljien, laitaoikeistolaisen Matteo Salvinin Legan ja entisen pääministerin Silvio Berlusconin keskustaoikeistolaisen Forza Italian ympärille.

”Varmuudella tiedetään, että arvokysymyksissä tämä hallitus tulee ajamaan erittäin konservatiivista politiikkaa. Se tulee näkymään seksuaalivähemmistöjen, pakolaisten ja liberaalien arjessa”, Ronkainen sanoo.

Italian veljiin, Legaan ja Forza Italiaan pohjaavaa hallitusta on jo tuoreeltaan ehditty luonnehtia Italian oikeistolaisimmaksi hallitukseksi sitten toisen maailmansodan ja Benito Mussolinin fasistihallinnon.

Melonin johtaman Italian veljien aatemaailma on kansalliskonservatiivinen. Puolue vastustaa maahanmuuttoa ja kannattaa perinteisiä perhearvoja. Laitaoikeistolainen ja populistinen Meloni on itse ratsastanut Italia ensin -politiikalla. Nuoruudessaan Mussolinia loistavaksi poliitikoksi kehunut Meloni on yrittänyt häivyttää puolueensa yhteyksiä fasismiin.

Vaaleissa alustavien tulosten perusteella toiseksi suurimmaksi puolueeksi nouseva keskusvasemmistolainen Demokraattinen puolue (PD) on luonnehtinut Melonia uhaksi demokratialle. PD on saamassa vajaan viidesosan äänistä. Puoluetta johtava Enrico Letta kuvaili vaalitulosta maanantaina ”surulliseksi päiväksi Italialle ja Euroopalle”.

Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni vakuutti vaalien alla, että hän on kaikkien italialaisten johtaja. Meloni tunnetaan muun muassa raskauden keskeytysten ja homoparien adoptio-oikeuden vastustajana. Sunnuntaina 25. syyskuuta Meloni saapui äänestämään maan pääkaupungissa Roomassa.

Enrico Lettan johtama keskustavasemmistolainen Demokraattinen puolue näyttää alustavien tulosten perusteella keräävän toiseksi eniten ääniä. Puolue on kuvaillut Giorgia Melonia uhaksi demokratialle. Letta kuvattiin kannattajiensa ympäröimänä sunnuntaina 25. syyskuuta Roomassa. Maanantaina Letta ilmoitti harkitsevansa luopumista puolueen johdosta.

Talvi osoittaa suunnan

Se, millaista talous- ja ulkopolitiikkaa Melonin johtama oikeistoblokki lähtee ajamaan, on Ronkaisen mukaan vaikeampi kysymys. Hän uskoo, ettei Italiassa nähdä näiden osalta suuria muutoksia.

”Meloni, Salvini ja Berlusconi ovat siinä mielessä sekalainen seurakunta, ettei ole täysin selvää, mikä se heidän vaihtoehtonsa oikeasti on.”

Ennen vaaleja puolueet lupasivat veroalennuksia yrityksille ja kotitalouksille sekä eläkkeiden ja sosiaaliturvan nostoa. Ronkainen huomauttaa, että näiden toteuttaminen tarkoittaisi sitä, että Italia joutuisi velkaantumaan merkittävästi. Se taas ei istu yksiin sen sääntökehikon kanssa, johon Italian on sitouduttava, jos se haluaa saada EU:n elpymisrahastosta sille luvatut 200 miljardia euroa.

”Tästä voidaan päätellä, että taatakseen EU:n tukiaisten jatkumisen, hallituksen pitää todennäköisesti niellä vaalilupauksensa”, Ronkainen arvioi.

Vielä talouskysymyksiä avoimempana roikkuu kysymys oikeistoblokin ympärille rakentuvan hallituksen ulkopolitiikasta. Italian oikeisto on tunnettu Venäjän-mielisenä, ja Salvini ja Berlusconi ovat esimerkiksi kyseenalaistaneet Venäjä-pakotteita. Meloni itse on tukenut Italian edellisen hallituksen Venäjä-politiikkaa ja ilmaissut seisovansa Ukrainan rinnalla.

”Luulen, että ensi talvi ja se, kuinka suuri energia- ja talouskriisi Italiaan iskee, tulee värittämään hallituksen suhtautumista EU:n ulkopolitiikkaan”, Ronkainen sanoo. ”Vielä ei voida kuin arvailla.”

Mario Draghin johtama hallitus hajosi viime kesänä. Draghi on tunnettu Euroopan unioniin sitoutuneena ja sen uudistamista vaatineena johtajana. Hän puhui YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa viime tiistaina 20. syyskuuta.

Italian painoarvo putoaa

Italian vaalitulos keikuttaa voimasuhteita myös EU:ssa. Giorgia Meloni on aiemmin vaatinut Italian eroa eurosta, mutta sittemmin hän on luopunut tavoitteesta ja muutenkin pehmentänyt puheitaan Euroopasta.

Ero edellisen pääministerin Mario Draghin EU-linjaan tulee silti olemaan merkittävä. Puolitoista vuotta maata johtanut Draghi on Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja, josta toivottiin pelastajaa Italian ylivelkaantuneelle taloudelle. Hänet tunnettiin myös unioniin sitoutuneena ja unionin uudistamista vaatineena johtajana.

Momentti kunnianhimoisille uudistuksille väistyi Draghin mukana, Antti Ronkainen arvioi. ”Siinä mielessä Italian painoarvo tulee putoamaan unionin päätöksenteossa, koska siellä tulee olemaan niin euroskeptinen pohjavire.”

Käynnissä olevassa oikeusvaltiokiistassa Italia voi Ronkaisen arvion mukaan asettua tulevaisuudessa tukemaan Unkaria. EU-komissio on esittänyt arviolta 7,5 miljardin euron leikkauksia Unkarille annettaviin tukiin. EU-parlamentti on katsonut, ettei Unkaria voida enää pitää täytenä demokratiana.

Italian vaalitulos ja Italian veljien nousu ovat Ronkaisen mukaan linjassa laajemman yleiseurooppalaisen kehityksen kanssa. ”Näyttää siltä, että oikeisto Euroopassa tällä hetkellä radikalisoituu ja sillä on vaikutuksia laajemmin niin kulttuurisotiin, talouspolitiikkaan kuin ulkopolitiikkaan.”

Ronkainen kuitenkin muistuttaa, että toisen maailmansodan jälkeen Italiassa on ollut 67 hallitusta, joiden keskimääräinen ikä on ollut reilun vuoden. ”Tästä hallituksesta ei voida myöskään tietää, kuinka pitkäikäinen siitä tulee.”