Ainakin neljä kuollut hirmumyrsky Nanmadolin iskettyä Japanissa

Tokio

Neljän ihmisen epäillään kuolleen hirmumyrsky Nanmadolin iskettyä Japaniin viikonloppuna. Tiistaiaamuna 140 000 kotia oli myrskyn jäljiltä ilman sähköä.

Myrsky saapui Kyushun lounaiselle pääsaarelle sunnuntai-iltana ja toi mukanaan rankkasateita.

Miyazakin prefektuurissa satoi vuorokaudessa kuukauden sademäärä. Alueella on varmistettu kaksi kuolemantapausta. Lisäksi kaksi ihmistä on hallituksen tiedottajan mukaan löydetty ”ilman elintoimintoja”, kuten maassa on tapana tiedottaa, ennen kuin kuolemansyyntutkija on virallisesti vahvistanut kuoleman.

Myrskyn takia on loukkaantunut ainakin 114 ihmistä, joista 14 vakavasti.