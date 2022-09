Ukraina syyttää Venäjää iskusta maan toiseksi suurinta ydinvoimalaa vastaan

Ajatushautomo: Putin luottaa Ukrainassa yhä enemmän hätäisesti koulutetuista vapaaehtoisista koottuihin joukkoihin.

Helsinki/Kiova

Ukrainan ydinvoimaloita operoivan Energoatomin mukaan Venäjä teki maanantaina ohjusiskun Mykolajivin alueella Ukrainan eteläosassa sijaitsevaan Pivdennoukrainskin ydinvoimalaan. Kyse on Ukrainan toiseksi suurimmasta ydinvoimalasta.

Energoatom kertoi Telegramissa, että voimakas räjähdys tapahtui vain 300 metrin päässä ydinvoimalan reaktoreista. Räjähdyksen kerrottiin vaurioittaneen voimalan ikkunoita, mutta reaktorien kerrottiin toimivan normaalisti.

”Onneksi kukaan voimalan henkilökuntaan kuuluvasta ei loukkaantunut”, Energoatom sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti maanantaina Venäjää hyökkäyksestä Mykolajivin alueella. Hänen mukaansa hyökkäys aiheutti lyhyen sähkökatkon voimalassa.

”Venäjä saattaa vaaraan koko maailman. Meidän täytyy estää se ennen kuin on liian myöhäistä”, Zelenskyi sanoi viestipalvelu Telegramissa.

ISW: Hätäisesti kootut yksiköt eivät anna tehokasta taisteluvoimaa

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Venäjän presidentin Vladimir Putinin luottavan Ukrainassa yhä enemmän hätäisesti koulutetuista vapaaehtoisista koottuihin joukkoihin.

ISW:n mukaan tätä saattavat osin selittää Venäjän presidentin, sotilasjohdon ja puolustusministeriön rakoilevat suhteet. Putinin on kerrottu ohittaneen asevoimien tavanomaisen hierarkian erityisesti Venäjän Harkovan alueella kärsimien tappioiden jälkeen.

Ajatushautomon mukaan hätäisesti koulutettujen yksiköiden muodostaminen ei juuri anna Venäjälle tehokasta taisteluvoimaa Ukrainassa.

ISW kertoo Ukrainan vastahyökkäyksen edenneen Hersonin alueella maan eteläosassa. Venäjän joukkojen kerrotaan pyrkivän pikemminkin hidastamaan Ukrainan joukkojen etenemistä kuin pysäyttämään sitä.

Ajatushautomo arvioi Venäjän joukkojen pyrkivän todennäköisesti vetäytymään harkitummin ja hallitummin Hersonin alueen länsiosasta välttääkseen Harkovan kaltaisen kaoottisen pakenemisen.

Venäjä kiistää syytökset Izjumin kaupungista löydetystä joukkohaudasta

Venäjä väittää Ukrainassa Izjumin kaupungista löydetyn joukkohaudan olevan valhetta. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vastasi maanantaina lehdistötilaisuudessa syytöksiin venäläissotilaiden hirmuteoista Ukrainassa. Peskov kuvaili syytöksiä valheiksi ja kertoi Venäjän puolustavan totuutta Izjumin tapahtumista.

Izjumin joukkohautapaikalle on arvioitu haudatun yli 400 ihmisen ruumiit, joista merkittävän osan on kerrottu olevan siviilejä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan monissa Izjumista esiin kaivetuissa ruumiissa on ollut kidutuksen merkkejä.

Ukrainan sisäministeriön mukaan Izjumin haudoista oli sunnuntai-iltapäivään mennessä nostettu noin 60 ruumista. YK on ilmoittanut haluavansa lähettää ryhmän tutkimaan Izjumin joukkohautaa.