Onko Putinin hallinnon romahtaminen alkanut Venäjällä? Hermostuneisuus lähipiirissä kasvaa – näin vastaa professori Pami Aalto

Vaikka Venäjän tulot putoavat, Putin pystyy vielä ylläpitämään valtajärjestelmäänsä vähintään siedettävällä tasolla, sanoo professori Pami Aalto.

Ukrainan onnistunut vastahyökkäys Harkovan alueella on herättänyt kysymyksen Vladimir Putinin hallinnon nopeasta kaatumisesta. Ajatusta on vahvistanut venäläisten hyökkäyssotaa tukevien blogikirjoittajien ärtymys Venäjän tappioista ja pietarilaisten paikallispoliitikkojen julkilausuma, jossa vaaditaan Putinille virkarikossyytettä maanpetoksesta. Nämä ovat heikkoja signaaleita tyytymättömyyden kasvusta ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon Ukrainassa”.

Vahvemmat merkit Putinille kehnommista ajoista löytyvät Venäjän taloudesta.

Venäjä ansaitsi hyökkäyssotansa sadan ensimmäisen päivän aikana ennätykselliset 93 miljardia euroa öljyn, kaasun ja hiilen viennillään johtuen energian hinnan noususta. Silti tuonakin aikana Venäjän talous kutistui neljällä prosentilla verrattuna vastaavaan vuoden takaiseen jaksoon.

Pakotteiden toivottiin tuottavan Venäjälle 15 prosentin romahduksen taloudessa. Tätä ei ole tapahtunut, mutta neljä prosenttiakin on jyrkkä syöksy eikä Venäjän talous tuosta näytä oikenevan.

Venäjä pystyy myymään raakaöljyään yhä Kiinalle, Intialle ja Saudi-Arabialle mutta yhtä hyvää hintaa se ei niiltä saa kuin sai Euroopasta. Tämän vuoksi pakotteet alkavat tuntua entistä voimakkaammin tavallisten venäläisten arjessa, todennäköisesti viimeistään ensi vuoden alkupuolella.

"On selvää, että Putinin keskipitkän välin ennuste on heikkenemässä, mutta mitään välitöntä romahdusta en odota”, sanoo Pami Aalto, Venäjä-asiantuntija, Jean Monnet -professori ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori.

Jean Monnet -professori Pami Aalto on erikoistunut energiapolitiikan kysymyksiin etenkin EU:n ja Venäjän suhteissa.

Tuloja tulee vielä

Aallon mukaan Venäjän talousmalli on perustunut valtiokapitalismiin, joka investoi fossiiliseen energiaan ja on käytännössä symbioosissa isojen energiayhtiöiden kanssa. Energiajättien voittoja on jaettu eri puolille maata valtionvirkoihin ja eläkkeisiin sekä asevoimille, mutta nyt energiajättien kyky tehdä voittoa on pakotteiden vuoksi pudonnut.

Uutiskanava CNN:n haastattelemat eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet kertovat, että Venäjän hallintoa huolestuttaa nyt erityisesti maan työmarkkinat. Kuinka ne pidetään pystyssä, kun yrityksiä alkaa pakotteiden vuoksi kaatua? Aalto ei pidä tätä suurena uhkana Putinille.

”Venäjän valtio ei ole kuitenkaan ihan köyhä. Venäläisiin käsiin putoilee yhä jatkuvasti länsimaista omaisuutta käytännössä ilmaiseksi. Jos he pystyvät jatkamaan fossiilisen energian myyntiä maihin, jotka sitä haluavat vielä ostaa, niin kyllä he pystyvät järjestelmäänsä vielä ylläpitämään ainakin siedettävällä tasolla”, Aalto sanoo.

Venäjä voi kansallistaa myös vaikeuksiin joutuneet yksityiset venäläisyritykset ja muuttaa ne jäljellä olevilla tulovirroilla valtion työpaikoiksi.

Oppositio heikko

Putinin vallassa pysymistä pönkittää se, ettei Venäjällä ole toimivaa oppositiota. Muutama pietarilainen kaupunginvaltuutettu ei oppositioksi vielä riitä.

”Putinin sisäpiiristä valtasiirtymä voisi tulla, mutta sielläkin pelko on aika suuri. Pelkoa on levitetty myös näillä bisnesjohtajien katoamisilla ja onnettomuuksilla. Ne eivät varmaankaan ole sattumaa.”

Lisäksi Putinille on jo kertynyt pitkä kokemus maailman hylkimänä valtiojohtajana. Sellaisenakin hänelle silti riittää vielä foorumia, kuten nähtiin tällä viikolla Venäjän, Kiinan ja Intian johtajien tapaamisessa Uzbekistanin Samarkandissa.

”Näkisin, että Putin pystyy suoriutumaan aika pitkään tällaisissa hylkiövaltion oloissa. Putinin hallinto voi jatkua vielä useamman vuoden, mutta hermostuneisuus siellä kyllä lisääntyy Putinin lähipiirissä.”