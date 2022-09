Laskematta on enää 20 äänestysaluetta.

Ruotsissa oikeistoblokki on saamassa valtiopäiville kolmen paikan enemmistön. Kun lähes kaikkien äänestysalueiden äänet on laskettu, maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsidemokraatit ja liberaalit ovat saamassa 176 paikkaa.

Sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, keskustapuolue ja ympäristöpuolue vihreät ovat puolestaan saamassa yhteensä 173 paikkaa valtiopäiville.

Laskematta on enää 20 äänestysaluetta, kertovat vaaliviranomaiset Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan. Äänestysprosentti näissä valtiopäivävaaleissa on nyt 83,7 prosenttia, joten se on hieman noussut vaali-illasta. Viime vaaleissa vuonna 2018 äänestysprosentti Ruotsissa oli 87,2.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kertoi illalla tiedotustilaisuudessa pyytävänsä eroa pääministerin tehtävistä.

Tiedotustilaisuuden alussa Andersson muun muassa kehui oman hallituksensa saavutuksia ja mainitsi muun muassa Naton jäsenyyteen liittyvät neuvottelut.

Andersson kehui myös oman puolueensa vaalitulosta ja sosiaalidemokraattien saavuttamaa suurimman puolueen asemaa.

”Olemme Ruotsin suurin puolue, ja Pohjois-Euroopan suurin puolue”, Andersson sanoi.

Andersson piti valitettavana, että oikeistoblokin puolueet ovat valinneet tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.

”Maltillinen kokoomus, liberaalipuolue ja kristillisdemokraatit ovat valinneet tiensä, eivätkä halua tehdä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa. Se on valitettavaa.”

Andersson kuitenkin sanoi, että jos Ulf Kristersson ei onnistu muodostamaan hallitusta, ”hänen ovensa on auki”.

Uutinen päivittyy.